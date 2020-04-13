Bolsonaro evita falar sobre Mandetta na saída do Alvorada

Presidente da república Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro evitou comentar nesta segunda-feira (13), sobre a entrevista concedida na véspera pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta , ao Fantástico, da TV Globo. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente disse para apoiadores e depois para jornalistas que não assistia à emissora. Desde o dia 2 de abril, Bolsonaro não dava declarações para a imprensa na frente da residência oficial.

"Eu não assisto a Globo. Pessoal da imprensa, eu não assisto a Globo, tá ok? Bom dia para vocês", declarou. Antes, para apoiadores indagou quando perguntado: "vou perder tempo da minha vida assistindo a Globo agora?".

No domingo, Mandetta cobrou em entrevista uma "fala única" do governo sobre as estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus para não confundir a população. O ministro pediu para que as pessoas mantenham o isolamento social para conter o avanço da doença e afirmou que o cidadão não sabe se escuta ele ou o presidente Jair Bolsonaro.

Mandetta disse ainda que maio e junho serão os meses mais difíceis da crise. Enquanto Bolsonaro, em clara divergência, disse neste domingo, em videoconferência com lideranças religiosas, que a "questão do vírus está começando a ir embora".

"Tenho dito desde o começo, há 40 dias. Temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego", afirmou o presidente na chamada com religiosos.

O mandatário e o ministro travam uma guerra fria em meio ao enfrentamento da covid-19. Para Bolsonaro, o isolamento social deveria ser vertical, voltado apenas para grupos de risco da doença. Já Mandetta defende o distanciamento social mais amplo.

Ontem, durante a entrevista, Mandetta também criticou o comportamento de pessoas que têm quebrado o isolamento. "Quando você vê as pessoas entrando em padaria, supermercado, fazendo fila, piquenique isso é claramente uma coisa equivocada", avaliou o ministro.

Na última quinta-feira, Bolsonaro ignorou orientações de distanciamento social e foi a uma padaria na Asa Norte, em Brasília. O chefe do Executivo provocou mais agrupamentos no dia seguinte quando foi a uma drogaria. Na ocasião ele fez questão de deixar claro: "ninguém vai tolher meu direito de ir e vir".