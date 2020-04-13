Festa da Penha entra no 2º dia de programação virtual: Tempos desafiadores, disse arcebispo de Vitória

Com música, bênção, orações e missa, a Festa da Penha entra nesta segunda-feira (13) em seu segundo dia, trazendo uma programação totalmente virtual, sem a presença do público que em outros anos lotava o campinho e o santuário do Convento para celebrar a padroeira do Estado.
A agenda terá início com a Bênção do Dia, às 6 horas. Ao meio-dia, haverá o Terço Mariano e, às 13 horas, o programa Salve Mãe das Alegrias. Missa às 15 horas, celebração do Oitavário às 19h30 e Festival Amor e Esperança (com Fred Nery, da banda Macucos) às 20h30 fecham o dia.
Neste domingo (12), na abertura do Oitavário, Dom Frei Dario Campos, arcebispo metropolitano de Vitória, destacou em sua palavra os novos tempos desafiadores de isolamento por conta do novo coronavírus. Vamos elevar ao nosso Deus a nossa súplica para que tenha misericórdia de nós. Rezemos pelo nosso Estado do Espírito Santo, pelos nossos doentes e idosos, por todos os filhos e filhos, disse.
O arcebispo saudou os fiéis que acompanhavam a missa de suas casas e os frades presentes no Convento da Penha, local da celebração, ressaltando que a Igreja vive um período de grande mudança de hábitos, assumindo com responsabilidade e cuidado as indicações dos órgãos nacionais e internacionais de saúde devido à pandemia da Covid-19.
A nossa Semana Santa foi marcada pela ausência dos fiéis fisicamente, mas unidos espiritualmente em todas as celebrações, sendo a maioria delas transmitidas pelos meios de comunicação. Hoje, do alto do Convento, com Nossa Senhora das Alegrias, com esta celebração, damos início ao Oitavário, à preparação da grande festa. A festa de Nossa Senhora da Penha, de 450 anos, mãe de todos os capixabas. A Virgem coroada com as sete alegrias da ressurreição do Senhor. Desse modo, aos pés de nossa mãe, Maria, do alto desta montanha, dirigimos a todos vocês, reunidos em sua casa, em família, o desejo de levar uma palavra de conforto, de fé e esperança.
Dom Dario enfatizou que, neste Domingo de Páscoa, o Senhor ressurgiu, está vivo no meio de nós, e convocou os fiéis a seguir os passos de Maria e dos discípulos, que não deixaram a Cristo em nenhuma circunstância. Todo aquele que professa a fé em Cristo é uma nova criatura. A grande novidade da vida em Cristo encontra-se no fato de que, por meio de sua morte e ressurreição, tudo o que afastava a humanidade da comunhão com o Pai foi vencido. No evento pascal de Cristo, tem início o tempo novo, o tempo da graça divina, que enche de esperança as pessoas que unem no Senhor por meio da profissão de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, quando contemplamos o caminho trilhado pela Virgem das Alegrias, reconhecemos que ela não apenas gerou o Salvador, mas também o acolheu como mestre Senhor.
O líder religioso conclamou os fiéis a assumir a mesma conduta nesta época difícil para humanidade. O que viveram Maria e os discípulos de Jesus não é diferente do que hoje estamos sendo chamados a viver no dia a dia de nossas vidas. Somos convidados a fazer uma experiência da intimidade do Senhor. Ainda mais nestes dias, nesta intimidade da Igreja doméstica, unidos em família, para celebrar os 450 anos da festa da nossa padroeira.
Início da programação
Mais cedo, às 12 horas, a Festa da Penha estreou o programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo nas redes sociais. Às 18 horas, ocorreu o Festival Amor e Esperança, com Amaro Limo, no Instagram da TV Gazeta.
Confira a programação completa
Segunda, dia 13
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha, seguida de atração artística católica
19h30 - Segundo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM
Terça, dia 14
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM
Quarta, dia 15
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quarto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM
Quinta, dia 16
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM
Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Sexto dia do Oitavário, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM
Sábado, dia 18
10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Continuaçao de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e nas redes do Convento da Penha
20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM
22h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
9h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
18h00 - Homenagem a Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha
19h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha
10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar
15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e G1/ES, além do Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
18h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta