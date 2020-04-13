Festa da Penha entra no 2º dia de programação virtual: Tempos desafiadores, disse arcebispo de Vitória

Dom Frei Dario Campos falou aos fiéis neste domingo, no primeiro dia do Oitavário Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

Com música, bênção, orações e missa, a Festa da Penha entra nesta segunda-feira (13) em seu segundo dia, trazendo uma programação totalmente virtual, sem a presença do público que em outros anos lotava o campinho e o santuário do Convento para celebrar a padroeira do Estado.

A agenda terá início com a Bênção do Dia, às 6 horas. Ao meio-dia, haverá o Terço Mariano e, às 13 horas, o programa Salve Mãe das Alegrias. Missa às 15 horas, celebração do Oitavário às 19h30 e Festival Amor e Esperança (com Fred Nery, da banda Macucos) às 20h30 fecham o dia.

Neste domingo (12), na abertura do Oitavário, Dom Frei Dario Campos, arcebispo metropolitano de Vitória, destacou em sua palavra os novos tempos desafiadores de isolamento por conta do novo coronavírus. Vamos elevar ao nosso Deus a nossa súplica para que tenha misericórdia de nós. Rezemos pelo nosso Estado do Espírito Santo, pelos nossos doentes e idosos, por todos os filhos e filhos, disse.

O arcebispo saudou os fiéis que acompanhavam a missa de suas casas e os frades presentes no Convento da Penha, local da celebração, ressaltando que a Igreja vive um período de grande mudança de hábitos, assumindo com responsabilidade e cuidado as indicações dos órgãos nacionais e internacionais de saúde devido à pandemia da Covid-19.

A nossa Semana Santa foi marcada pela ausência dos fiéis fisicamente, mas unidos espiritualmente em todas as celebrações, sendo a maioria delas transmitidas pelos meios de comunicação. Hoje, do alto do Convento, com Nossa Senhora das Alegrias, com esta celebração, damos início ao Oitavário, à preparação da grande festa. A festa de Nossa Senhora da Penha, de 450 anos, mãe de todos os capixabas. A Virgem coroada com as sete alegrias da ressurreição do Senhor. Desse modo, aos pés de nossa mãe, Maria, do alto desta montanha, dirigimos a todos vocês, reunidos em sua casa, em família, o desejo de levar uma palavra de conforto, de fé e esperança.

Dom Dario enfatizou que, neste Domingo de Páscoa, o Senhor ressurgiu, está vivo no meio de nós, e convocou os fiéis a seguir os passos de Maria e dos discípulos, que não deixaram a Cristo em nenhuma circunstância. Todo aquele que professa a fé em Cristo é uma nova criatura. A grande novidade da vida em Cristo encontra-se no fato de que, por meio de sua morte e ressurreição, tudo o que afastava a humanidade da comunhão com o Pai foi vencido. No evento pascal de Cristo, tem início o tempo novo, o tempo da graça divina, que enche de esperança as pessoas que unem no Senhor por meio da profissão de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, quando contemplamos o caminho trilhado pela Virgem das Alegrias, reconhecemos que ela não apenas gerou o Salvador, mas também o acolheu como mestre Senhor.

Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

O líder religioso conclamou os fiéis a assumir a mesma conduta nesta época difícil para humanidade. O que viveram Maria e os discípulos de Jesus não é diferente do que hoje estamos sendo chamados a viver no dia a dia de nossas vidas. Somos convidados a fazer uma experiência da intimidade do Senhor. Ainda mais nestes dias, nesta intimidade da Igreja doméstica, unidos em família, para celebrar os 450 anos da festa da nossa padroeira.

Início da programação

Mais cedo, às 12 horas, a Festa da Penha estreou o programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo nas redes sociais. Às 18 horas, ocorreu o Festival Amor e Esperança, com Amaro Limo, no Instagram da TV Gazeta.

Confira a programação completa

Segunda, dia 13

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha, seguida de atração artística católica

19h30 - Segundo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM

Terça, dia 14

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM

Quarta, dia 15

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Quarto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM

Quinta, dia 16

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM

Sexta, dia 17

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Sexto dia do Oitavário, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM

Sábado, dia 18

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

13h00 - Continuaçao de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e nas redes do Convento da Penha

20h55 - Programação Especial #juntosnafé, na Rádio Gazeta FM

22h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Domingo, dia 19

9h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

18h00 - Homenagem a Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

19h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 20

6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar

15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e G1/ES, além do Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha