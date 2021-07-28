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Ferimentos no rosto

Bolsonaro: Está bastante esquisita a história da Joice Hasselmann

Segundo a deputada, na madrugada do último dia 18, ela acordou sobre uma poça de sangue em seu apartamento funcional, em Brasília

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 10:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 10:02
Joice afirmou que teve um lapso de memória de sete horas e acordou em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto
Joice afirmou que teve um lapso de memória de sete horas e acordou em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto Crédito: Reprodução/SBT
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) classificou como "esquisita" a versão da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) a respeito dos hematomas e fraturas que sofreu na madrugada do último dia 18, quando, segundo ela, acordou sobre uma poça de sangue em seu apartamento funcional, em Brasília. A parlamentar, que não se lembra da causa do incidente, chegou a aventar a hipótese de ter sido vítima de atentado.
"Não quero entrar nessa polêmica, está bastante esquisita a história dela. Ela me culpa achando que eu vou responder. Não vou polemizar, até porque eu tenho que trabalhar em Brasília", disse nesta terça-feira (27), em entrevista à Rede Nordeste de rádio. Segundo apuração da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (Depol), que teve acesso a imagens de câmeras de segurança, não houve entrada de estranhos no prédio onde a parlamentar mora entre os dias 15 e 20 de julho.
Segundo relato de Joice, ela e o marido, o médico Daniel França, que prestou os primeiros socorros ainda em casa, dormiam em quartos separados no momento em que ela se deu conta dos ferimentos.
"A Depol realizou perícia em 16 câmeras do prédio onde se localiza o apartamento funcional da deputada Joice Hasselmann e concluiu que a parlamentar não saiu do imóvel de quinta (15) a terça-feira (20), momento em que teria saído para o hospital. Além disso, foram realizadas oitivas de funcionários que trabalham no local. Também não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha nesse período", informou o órgão por meio da assessoria da Câmara.
Segundo relato de Joice, ela e o marido, o médico Daniel França, que prestou os primeiros socorros ainda em casa, dormiam em quartos separados no momento em que ela se deu conta dos ferimentos. A Polícia Civil também investiga o caso.
A assessoria da Câmara disse que há segurança nos locais onde se localizam os apartamentos funcionais dos parlamentares. "Os prédios possuem vigilância armada e porteiros, ambos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas, com viatura caracterizada", diz a nota.
Ainda nesta terça-feira, 27, a Polícia Civil realizou uma perícia no apartamento da deputada e, na segunda, o carro dela foi vistoriado pelas autoridades.
Também na segunda-feira, 26, Joice prestou depoimento por mais de duas horas na Polícia Civil do Distrito Federal sobre os ferimentos no seu corpo - ela sofreu fraturas e hematomas e relatou ter acordado, ensanguentada, domingo retrasado em seu apartamento funcional, em Brasília.

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