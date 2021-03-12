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Eleições 2022

Bolsonaro diz ter conversado com PSL para voltar ao partido

O presidente disse ter sido procurado por vários partidos em busca de sua filiação para disputar a reeleição em 2022

Publicado em 12 de Março de 2021 às 08:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mar 2021 às 08:55
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse ter sido procurado por vários partidos em busca de sua filiação para disputar a reeleição em 2022. Ele lembrou conversa que teve com o PSL, apesar de considerar que há deputados na sigla "que não dá para conversar".
O chefe do Planalto também reagiu às falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desta quarta-feira (10) no primeiro pronunciamento público do petista após ter suas condenações na Lava Jato anuladas por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Bolsonaro posicionou um globo terrestre sobre a mesa no Palácio da Alvorada da qual promove suas transmissões ao vivo, ancorando-se apenas na afirmação de Lula de que o presidente seria "terraplanista".
"Olha a qualidade dos meus ministros e os do presidiário", atacou o mandatário, lembrando que Lula havia sugerido que Bolsonaro perguntasse a seu ministro da Tecnologia, Ciência e Inovação, o astronauta Marcos Pontes, se a Terra é plana ou redonda.

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