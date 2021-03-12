Bolsonaro diz ter conversado com PSL para voltar ao partido

Bolsonaro posicionou um globo terrestre sobre a mesa no Palácio da Alvorada da qual promove suas transmissões ao vivo, ancorando-se apenas na afirmação de Lula de que o presidente seria "terraplanista".

"Olha a qualidade dos meus ministros e os do presidiário", atacou o mandatário, lembrando que Lula havia sugerido que Bolsonaro perguntasse a seu ministro da Tecnologia, Ciência e Inovação, o astronauta Marcos Pontes, se a Terra é plana ou redonda.