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Bolsonarista preso

Daniel Silveira gravou Bolsonaro, afirma deputado do PSL

Silveira foi preso após vídeo com ataques ao STF e apologia à ditadura militar. Ele teria gravado Bolsonaro ainda em 2019

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2021 às 14:45
Daniel Silveira (PSL-RJ), em sessão na Câmara dos Deputados
Daniel Silveira (PSL-RJ), em sessão na Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/ Câmara dos Deputados
O deputado Felício Laterça (PSL-RJ) disse que seu colega Daniel Silveira (PSL-RJ) – que está preso – gravou, clandestinamente, conversas com autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ). "Ele era um gravador ambulante", afirmou Laterça ontem ao Estadão. Segundo o parlamentar, Silveira também o procurou para "ganhar dinheiro na boa", em atos de corrupção.
Na madrugada de domingo (21) Laterça divulgou um vídeo nas redes sociais no qual diz que o próprio Silveira afirmou que tinha o costume de gravar pessoas. "Ele me revelou que tinha feito algumas gravações, ele tinha esse mau hábito. Ele acabou gravando conversa de parlamentares dentro do ambiente da Câmara. Ele disse que havia gravado o presidente da República", relatou Laterça, que é delegado licenciado da PF. Laterça disse ainda que essas gravações ocorreram em 2019. Sobre Bolsonaro, no entanto, afirmou não saber detalhes de como teria ocorrido.
Em outubro de 2019, Silveira gravou e divulgou áudios de uma reunião com um bate-boca da bancada do PSL. Na ocasião, o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), então líder do partido na Câmara, ameaçou "implodir" Bolsonaro e o chamou de "vagabundo". Silveira disse ter agido para "blindar" o governo.
O advogado do parlamentar deve responder às acusações nesta terça, por meio de nota. 

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