Bolsonaro divulga ato do 7/9 e diz que candidatos a prefeito de SP podem ir

Ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa Michele Bolsonaro durante ato na praia de Copacabana, em 2023 Crédito: Tércio Teixeira/Folhapress

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo chamando seus apoiadores para um ato no dia 7 de setembro, Independência do Brasil, e deu um aparente recado ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). No vídeo, além de chamar apoiadores, ele afirma que "qualquer candidato a prefeito" de São Paulo poderá comparecer. O evento mencionado por Bolsonaro ocorrerá na Avenida Paulista, região central da capital.

O ex-mandatário não mencionou diretamente Nunes, apoiado oficialmente por ele e seu partido na disputa paulistana. Também não citou Pablo Marçal (PRTB), candidato que tem crescido nas intenções de voto entre bolsonaristas. "É um movimento suprapartidário. E, como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital, está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não fará uso da palavra porque não teremos ali um ato político", disse o ex-mandatário.

Na semana passada, Nunes desconversou ao ser questionado se irá ao ato convocado por bolsonaristas para o dia 7 de setembro e mencionou a possibilidade de uma "questão de agenda", porém, à Folha de São Paulo, disse que vai comparecer à manifestação. Anteriormente, Nunes tinha dito que caso tivesse algum compromisso oficial da comemoração da Independência do país, seu vice de chapa, Ricardo Mello Araújo (PL), iria ao ato de aliados do ex-presidente.

"Se por acaso eu não puder estar por conta da questão de agenda do 7 de setembro, as agendas oficiais, porque eu continuo prefeito, pelo menos o coronel Mello estará lá nos representando". O ato foi convocado em protesto contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que conduz os inquéritos que miram o grupo político do ex-presidente.

A indireta de Bolsonaro a Nunes no vídeo ocorre no momento em que apoiadores dele flertam com a candidatura do autodenominado ex-coach. Emissários como Filipe Sabará, responsável pelo plano de governo de Marçal, têm mantido diálogo intenso nesta semana com parlamentares e dirigentes políticos ligados a Bolsonaro.

A ideia, segundo relatado pela jornalista Mônica Bergamo, é que expoentes bolsonaristas comecem a declarar apoio a Marçal, saltando do barco do prefeito para o do empresário. Com isso, criariam um movimento que poderia trazer a própria família Bolsonaro para a campanha ou ao menos mantê-la distante da campanha de Nunes.