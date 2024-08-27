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Em Cascavel (PR)

Jair e Eduardo Bolsonaro apoiam candidatos rivais para prefeito

Ex-presidente apoia candidato do PL, enquanto filho 03 apoia policial federal progressista na corrida para o Executivo do município de Cascavel (PR)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2024 às 15:34

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 15:34

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família Bolsonaro rachou na eleição para prefeito de Cascavel (PR). Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoia Renato Silva, do PL, seu filho Eduardo entrou na campanha de Márcio Pacheco, do PP.
Silva, atual vice-prefeito da cidade do norte paranaense, também tem o apoio do governador do estado, Ratinho Jr. (PSD).
"Estamos fazendo parcerias com o partido do Ratinho e o nosso PL para que possamos ter nomes competitivos, que garantam a eleição, diminuindo o espaço para aqueles outros partidos que têm uma ideologia completamente diferente da nossa", disse Bolsonaro em vídeo ao lado do candidato e do governador.
Eduardo, por sua vez, participou de entrevista ao lado de Pacheco, que é deputado estadual. O candidato destacou que é policial federal, assim como o filho do ex-presidente, o que teria contribuído para receber o apoio.

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