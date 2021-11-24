Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo partido

Bolsonaro confirma filiação ao PL no dia 30

"Está tudo certo", afirmou o chefe do Executivo enquanto se dirigia, a pé, do Palácio do Planalto à Câmara dos Deputados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 nov 2021 às 10:49

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 10:49

Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou nesta quarta-feira (24), sua filiação ao Partido Liberal (PL) no próximo dia 30, uma terça-feira, conforme anunciado na terça-feira (23), pela legenda. "Está tudo certo", afirmou o chefe do Executivo enquanto se dirigia, a pé, do Palácio do Planalto à Câmara dos Deputados para participar da cerimônia de entrega da medalha Mérito Legislativo 2021.
Bolsonaro deve ser um dos agraciados com a condecoração, a partir de uma indicação feita pelo deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO).

Veja Também

Bolsonaro diz que está buscando rever política de preços da Petrobras

Apoiador sugere educação implantada por Hitler, e Bolsonaro não o reprime

Bolsonaro nega interferência no Enem, mas diz que "prova já está mudando"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados