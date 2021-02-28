Bolsonaro compartilha vídeo de empresária protestando contra lockdown no DF

Jair Bolsonaro retira máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Andressa Anholete/Getty Images

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou neste domingo, em sua conta no Twitter, um vídeo gravado por uma empresária que critica a decisão do governo do Distrito Federal de adotar lockdown, alegando que "lockdown mata!". Na legenda do post, o presidente escreve "O povo quer trabalhar" e "Brasília/DF".

No vídeo, a empresária faz um depoimento dirigido ao governador Ibaneis Rocha (MDB) que condena o fechamento de comércio e serviços, falando "em nome dos meus funcionários e da minha empresa". "Tivemos um ano difícil e agora que estamos alavancando novamente o senhor vem e fecha tudo. Não faça isso governador, precisamos trabalhar", afirma.

A narrativa é de que a companhia está cumprindo os protocolos exigidos, com uso de máscara, álcool gel e distanciamento dos funcionários. No vídeo, gravado dentro de uma sala, há pelo menos duas dezenas de pessoas uniformizadas e aglomeradas, protestando contra o decreto. Todas usam máscaras e toucas. "Estamos fazendo tudo para dar certo, faça a sua parte, governador. Votamos no senhor, acreditamos no senhor. Coloque leitos nos hospitais e ônibus na rua. Lockdown não salva, lockdown mata, mata de fome", afirma a empresária.

O vídeo termina com um pedido coletivo, com gritos de "Governador, deixa a gente trabalhar!".