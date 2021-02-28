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Bolsonaro compartilha vídeo de empresária protestando contra lockdown no DF

No vídeo a empresária faz um depoimento dirigido ao governador Ibaneis Rocha (MDB) que condena o fechamento de comércio e serviços

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 09:48

Publicado em 

28 fev 2021 às 09:48
Jair Bolsonaro retira máscara de proteção contra a Covid-19
Jair Bolsonaro retira máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Andressa Anholete/Getty Images
O presidente Jair Bolsonaro compartilhou neste domingo, em sua conta no Twitter, um vídeo gravado por uma empresária que critica a decisão do governo do Distrito Federal de adotar lockdown, alegando que "lockdown mata!". Na legenda do post, o presidente escreve "O povo quer trabalhar" e "Brasília/DF".
No vídeo, a empresária faz um depoimento dirigido ao governador Ibaneis Rocha (MDB) que condena o fechamento de comércio e serviços, falando "em nome dos meus funcionários e da minha empresa". "Tivemos um ano difícil e agora que estamos alavancando novamente o senhor vem e fecha tudo. Não faça isso governador, precisamos trabalhar", afirma.
A narrativa é de que a companhia está cumprindo os protocolos exigidos, com uso de máscara, álcool gel e distanciamento dos funcionários. No vídeo, gravado dentro de uma sala, há pelo menos duas dezenas de pessoas uniformizadas e aglomeradas, protestando contra o decreto. Todas usam máscaras e toucas. "Estamos fazendo tudo para dar certo, faça a sua parte, governador. Votamos no senhor, acreditamos no senhor. Coloque leitos nos hospitais e ônibus na rua. Lockdown não salva, lockdown mata, mata de fome", afirma a empresária.
O vídeo termina com um pedido coletivo, com gritos de "Governador, deixa a gente trabalhar!".
Na sexta, o governo do Distrito Federal determinou o fechamento de todos os serviços não essenciais a partir da 0h do sábado, 27, para conter o avanço do novo coronavírus. A decisão foi tomada após a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicos para pacientes com a covid-19 beirar o limite. O índice estava em 98% no fim da tarde desta sexta. A medida vai até 15 de março.

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