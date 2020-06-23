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Decisão

Justiça determina que Jair Bolsonaro use máscara em espaços públicos no DF

O uso da máscara é obrigatório no DF, segundo um decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:38

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:38

Entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro e os Ministros apareceram de máscaras.
Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/Flickr
Uma decisão da 9ª Vara Federal Cível de Brasília nesta segunda-feira (23) determinou ao presidente Jair Bolsonaro a obrigatoriedade de utilizar máscara facial de proteção em espaços públicos e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Distrito Federal.
Foi fixada pena diária de R$ 2 mil caso o chefe do Executivo descumpra a decisão, assinada pelo juiz Renato Coelho Borelli.
O uso da máscara é obrigatório no DF, segundo um decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB).
A Justiça obrigou ainda a União a exigir de seus servidores e colaboradores o uso de máscaras de proteção individual enquanto estiverem prestando serviços, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 20 mil.

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