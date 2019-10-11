Bolsonaro cogita Datena como opção para prefeitura de SP

Deputada federal mais votada do, com mais de um milhão de votos, Joice é líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, mas poderá deixar o partido para se filiar ao DEM (mais informações nesta página), curiosamente a atual legenda de Datena. Em julho, em entrevista ao Estado, ela falou da possibilidade de "disputar" com o apresentador a indicação do PSL. Para ela, houve um "pré-namoro" entre o apresentador e a sigla, mas o passado partidário do apresentador seria um obstáculo. "É um cara legal, gosto dele, mas o Datena tem um histórico de 23 anos de PT. Como você vai lançar como nome da direita um cara que tem um histórico dentro do PT. Mesmo tendo passado pelo DEM não deu para depurar", afirmou na ocasião.