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Leonel Ximenes

Vereador Max da Mata diz que será candidato a prefeito de Vitória

"Já estou no terceiro mandato. Chega!", justifica o vereador para lançar sua pré-candidatura

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 19:53

Públicado em 

10 out 2019 às 19:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Max da Mata diz que só não será candidato a prefeito se o deputado Amaro Neto for. Crédito: Acervo pessoal/Max da Mata
O vereador Max da Mata (PSDB) afirmou hoje (10) que será candidato a prefeito de Vitória no ano que vem. “São três mandatos já. Chega!”, diz o parlamentar. Ele, porém, faz uma ressalva: “Só não serei candidato se o Amaro Neto [deputado federal pelo PRB) for candidato. Neste caso, eu o apoiaria. Não teria por que ser diferente, eu o apoiei na eleição passada”.
Aliás, Max da Mata afirma que apoiaria Amaro mesmo se o PSDB tiver candidato próprio. “Temos até março de 2020 para decidir isso, mas converso muito bem com o Vandinho [Leite, deputado e presidente estadual do PSDB]. Ele está cem por cento ciente das minhas posições e projetos”.
Perguntado se sua candidatura será de oposição ao prefeito Luciano Rezende, o tucano sugeriu que sim: “Não tenho relação política com o prefeito desde o mandato passado e não estou no campo político dele”.

PROGRAMA DE GOVERNO

Max diz que sua eventual candidatura será alicerçada em três pontos: geração de oportunidades e desenvolvimento econômico, política de bem-estar social, com investimentos em educação integral, cultura e esporte e qualificação da gestão municipal por resultados, enxugando “o máximo possível” das despesas e gerindo a prefeitura como uma empresa.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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