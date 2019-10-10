Vereador Max da Mata diz que será candidato a prefeito de Vitória

Max da Mata diz que só não será candidato a prefeito se o deputado Amaro Neto for. Crédito: Acervo pessoal/Max da Mata

O vereador Max da Mata (PSDB) afirmou hoje (10) que será candidato a prefeito de Vitória no ano que vem. “São três mandatos já. Chega!”, diz o parlamentar. Ele, porém, faz uma ressalva: “Só não serei candidato se o Amaro Neto [deputado federal pelo PRB) for candidato. Neste caso, eu o apoiaria. Não teria por que ser diferente, eu o apoiei na eleição passada”.

Aliás, Max da Mata afirma que apoiaria Amaro mesmo se o PSDB tiver candidato próprio. “Temos até março de 2020 para decidir isso, mas converso muito bem com o Vandinho [Leite, deputado e presidente estadual do PSDB]. Ele está cem por cento ciente das minhas posições e projetos”.

Perguntado se sua candidatura será de oposição ao prefeito Luciano Rezende, o tucano sugeriu que sim: “Não tenho relação política com o prefeito desde o mandato passado e não estou no campo político dele”.

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