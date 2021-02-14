Bolsonaro busca vice neófito na política; ministro Tarcísio é o favorito

Presidente da República Jair Bolsonaro acompanhado do Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas. Crédito: Alan Santos/PR

Com a decisão de não repetir uma dobradinha com Hamilton Mourão (PRTB) em 2022, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) começou a avaliar nomes que substituam o general da reserva em sua chapa à reeleição.

O nome do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tornou-se o favorito, segundo auxiliares do presidente.

Em conversas recentes com deputados e ministros, Bolsonaro disse que não pode errar novamente na escolha de um nome e traçou um perfil do candidato a vice que considera adequado para o posto.

Além de requisitos básicos como confiança e discrição, Bolsonaro tem afirmado que busca alguém que não tenha exercido mandato parlamentar e que não tenha uma base de apoio no Poder Legislativo, critérios que aliados do presidente avaliam que o ministro preenche.

Pressionado por mais de 60 pedidos de impeachment ingressados na Câmara dos Deputados, o presidente, caso seja reeleito, quer evitar colocar na linha de sucessão um nome que conte com respaldo político para estimular o avanço de um processo de impedimento.

Apesar de Mourão não ter sido a primeira opção de Bolsonaro em 2018 – ele acabou escolhido por causa da dificuldade de encontrar outro nome –, o presidente avalia que a falta de respaldo congressual do militar é um fator que desestimula um movimento para tirá-lo do cargo.

Por isso, Bolsonaro quer um neófito na política, mas, desta vez, um nome que não lhe desperte desconfiança e que tenha uma postura mais comedida, sobretudo na relação com os veículos de imprensa, tratados pelo presidente como inimigos do governo.

A disposição de Mourão em responder quase que diariamente a perguntas de veículos de comunicação, o que lhe rende espaço junto à opinião pública, irrita Bolsonaro desde o início do governo.

Como retaliação, o presidente passou a evitar recebê-lo em audiências privadas e também consultá-lo sobre temas do governo.

Bolsonaro já disse que deve definir em março a que partido irá se filiar. Hoje, a tendência é que ele ingresse no Patriota, legenda pequena de direita que foi criada em 2012.

O presidente pretende levar à sigla, na próxima janela partidária, pelo menos 20 deputados bolsonaristas.

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, já disse a deputados e senadores que, para integrar a chapa eleitoral, está disposto a filiar em seu partido o nome escolhido por Bolsonaro para o posto de vice-presidente.

Hoje, segundo assessores palacianos, o nome favorito do presidente para o posto é o do ministro da Infraestrutura. O militar da reserva é um dos auxiliares mais populares do presidente, como já mostrou pesquisa Datafolha, e é conhecido pela discrição.

O ministro é servidor de carreira vinculado à Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, mas nunca exerceu mandato parlamentar, requisito buscado pelo presidente.

Antes de ser ministro, foi diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), durante governo petista.

DILMA ROUSSEFF

Como Lula fez com Dilma, Bolsonaro tem levado Tarcísio a tiracolo. Na semana passada, por exemplo, fez questão de o ministro estar ao seu lado em entrevista à TV Bandeirantes e, em evento na Bahia em janeiro, com a participação do ministro, salientou que Tarcísio é hoje a "a figura mais importante" da Esplanada.

Tarcísio também costuma ser citado por Bolsonaro em discursos oficiais, sempre com elogios, e já participou diversas vezes da live semanal do presidente. Iniciativas de sua pasta são compartilhadas com frequência pelo perfil de Bolsonaro nas redes sociais.

O ministro da Infraestrutura também caiu na graça de apoiadores do presidente. O perfil "Tarcisão do Asfalto" no Instagram, por exemplo, já tem 78,9 mil seguidores. O perfil oficial do ministro possui 978 mil.

Mesmo em conversas reservadas, Tarcísio procura manter a sobriedade sobre o assunto, dizendo que não tem nenhuma pretensão política e que pretende continuar como um técnico, discurso que agrada a Bolsonaro.

Apesar da preferência do presidente, deputados e senadores alinhados ao governo defendem que, mesmo que a escolha seja por um neófito, o ideal seria que Bolsonaro optasse por alguém do Nordeste, região onde ele apresenta maiores índices de rejeição.

A mais recente pesquisa Datafolha, de janeiro, mostrou um aumento da rejeição ao presidente de 34% para 43% no Nordeste. O maior nível até então havia sido registrado em junho de 2020, com 52% de avaliações de que o governo é ruim ou péssimo.

Nesse caso, o nome mais citado no Palácio do Planalto, que corresponde ao perfil de neófito, é o do ministro do Turismo, Gilson Machado.

Pernambucano, o empresário foi diretor-presidente da Embratur e é um dos ministros favoritos do presidente, com presença constante também em lives e viagens, acompanhado de sua sanfona.

Nas últimas semanas, com a posição de independência do DEM na disputa ao comando da Câmara, integrantes do Poder Legislativo começaram a defender uma dobradinha com o presidente nacional da sigla, ACM Neto.

O ex-prefeito de Salvador, no entanto, já descartou a hipótese. E ministros do governo avaliam que uma indicação do cacique do DEM para a chapa presidencial corre o risco de deixar o presidente em uma posição de refém do partido.