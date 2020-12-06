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Quer derrubar Maia

Bolsonaro avalia plano B para eleição da Câmara, diz jornal

Bolsonaro quer encontrar uma alternativa para derrotar o grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 11:17

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 11:17

Em seu discurso no G-20, Jair Bolsonaro afirmou que iria apresentar a
Em seu discurso no G-20, Jair Bolsonaro afirmou que iria apresentar a "realidade dos fatos" Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) começou a discutir um plano B para a eleição do comando da Câmara dos Deputados diante das dificuldades de o líder do PP, Arthur Lira (AL), se viabilizar como candidato, relatou o jornal Folha de S. Paulo.
Bolsonaro quer encontrar uma alternativa para derrotar o grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sem a necessidade de fazer concessões no primeiro escalão dos seus Ministérios.

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Em conversa na semana passada com assessores diretos, Bolsonaro avaliou nomes, inclusive da equipe ministerial, que poderiam agregar mais apoios na disputa pela presidência da Câmara, entre eles os dos ministros Fábio Faria (Comunicação) e Tereza Cristina (Agricultura).

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