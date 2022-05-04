Bilhete para mãe estar 'escovada' e 'maquiada' gera revolta em GO

Uma escola particular enviou recado para mães de alunos participarem de sessão de fotos e exigiu que cada uma deveria ir "maquiada" e com "cabelos escovados", em Goiânia . O padrão de beleza descrito na mensagem, direcionada ao preparativo do Dia das Mães, gerou revolta em mulheres que têm cabelo crespo.

A sessão de fotos foi realizada, na última segunda-feira (2), no Colégio Boas Novas, que pediu desculpas pela mensagem após a repercussão em redes sociais. Na unidade, estudam alunos da educação infantil ao ensino fundamental, na Vila Paraíso, região norte da capital de Goiás

Bilhete para mães se maquiarem Crédito: Reprodução I Folhapress

Ao ler a mensagem, um estudante disse que passou a mão no seu cabelo e depois entregou o convite para a sua mãe, em casa. Assim como ele, a mulher também tem cabelo crespo e contou ter ficado indignada com a situação. "É um absurdo, porque o convite reforça o racismo", disse à reportagem Maria (nome fictício), acrescentando que tem orgulho de seus fios.

"A gente já enfrenta discriminação em diversos lugares, mas não imaginava que isso iria ser reproduzido na própria escola. Expliquei para o meu filho que cabelo escovado é liso, mas que, para me sentir bonita, não preciso disso. Também disse a ele que o cabelo dele é lindo do jeito que é", contou a mãe, que preferiu não ser identificada.

Outra mãe, que também pediu anonimato, disse à reportagem que se sentiu ofendida ao ler o convite da escola dizendo que ela deveria ir com cabelo escovado. "É uma ofensa e muito desrespeito. Em vez de ajudar a educar, a escola reforça o preconceito com esse tipo de mensagem, infelizmente".

Mais duas mulheres com filhos na escola contaram à reportagem que se incomodaram ao ler o convite com a exigência de que deveriam ir maquiadas. "Eu fiquei pasma ao ler isso, porque ninguém precisa se sentir plena apenas se estiver com maquiagem. Isso só reforça estereótipo. Não querer se maquiar também é uma escolha", disse uma. "E não é a escola que deve dizer, ou não, como nós, mães, devemos andar".

Em nota por email, o Colégio Boas Novas confirmou que pediu para que os alunos entregassem o convite às mães "que quisessem participar" da sessão de fotos, já que "não se tratava de evento obrigatório".