Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bilhete para mãe estar 'escovada' e 'maquiada' gera revolta em GO
Escola particular

Bilhete para mãe estar 'escovada' e 'maquiada' gera revolta em GO

O padrão de beleza descrito na mensagem, direcionada ao preparativo do Dia das Mães, gerou revolta em mulheres que têm cabelo crespo

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 18:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2022 às 18:49
Uma escola particular enviou recado para mães de alunos participarem de sessão de fotos e exigiu que cada uma deveria ir "maquiada" e com "cabelos escovados", em Goiânia. O padrão de beleza descrito na mensagem, direcionada ao preparativo do Dia das Mães, gerou revolta em mulheres que têm cabelo crespo.
A sessão de fotos foi realizada, na última segunda-feira (2), no Colégio Boas Novas, que pediu desculpas pela mensagem após a repercussão em redes sociais. Na unidade, estudam alunos da educação infantil ao ensino fundamental, na Vila Paraíso, região norte da capital de Goiás.
Bilhete para mães se maquiarem
Bilhete para mães se maquiarem Crédito: Reprodução I Folhapress
Ao ler a mensagem, um estudante disse que passou a mão no seu cabelo e depois entregou o convite para a sua mãe, em casa. Assim como ele, a mulher também tem cabelo crespo e contou ter ficado indignada com a situação. "É um absurdo, porque o convite reforça o racismo", disse à reportagem Maria (nome fictício), acrescentando que tem orgulho de seus fios.
"A gente já enfrenta discriminação em diversos lugares, mas não imaginava que isso iria ser reproduzido na própria escola. Expliquei para o meu filho que cabelo escovado é liso, mas que, para me sentir bonita, não preciso disso. Também disse a ele que o cabelo dele é lindo do jeito que é", contou a mãe, que preferiu não ser identificada.
Outra mãe, que também pediu anonimato, disse à reportagem que se sentiu ofendida ao ler o convite da escola dizendo que ela deveria ir com cabelo escovado. "É uma ofensa e muito desrespeito. Em vez de ajudar a educar, a escola reforça o preconceito com esse tipo de mensagem, infelizmente".
Mais duas mulheres com filhos na escola contaram à reportagem que se incomodaram ao ler o convite com a exigência de que deveriam ir maquiadas. "Eu fiquei pasma ao ler isso, porque ninguém precisa se sentir plena apenas se estiver com maquiagem. Isso só reforça estereótipo. Não querer se maquiar também é uma escolha", disse uma. "E não é a escola que deve dizer, ou não, como nós, mães, devemos andar".
Em nota por email, o Colégio Boas Novas confirmou que pediu para que os alunos entregassem o convite às mães "que quisessem participar" da sessão de fotos, já que "não se tratava de evento obrigatório".
"Nos escusamos publicamente a qualquer mãe de nossos alunos que porventura tenha se sentido constrangida pelo conteúdo do bilhete", diz o comunicado. "Declaramos que, em momento algum, foi a intenção de nossa instituição, pois sempre zelamos pelo profissionalismo e pelo bem-estar de nossos".

Veja Também

Homem é preso recebendo dinheiro falso pelos Correios em Vila Velha

Duas operadoras disputam construção de hospital na área do Aeroporto

Cartório incendiado no ES: "Ato criminoso", diz Arpen-Brasil em repúdio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes Educação Goiânia (GO) Crianças
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados