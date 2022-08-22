Bêbado e sem CNH, jovem de 18 anos atropela 5 crianças em MG

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após atropelar cinco crianças em João Monlevade (MG). O incidente aconteceu no final da tarde deste domingo (21), enquanto as vítimas brincavam em uma rua do bairro Petrópolis.

Duas testemunhas que presenciaram a ocorrência contaram que o carro do suspeito, um Volkswagen Jetta preto, entrou na rua em alta velocidade e fazendo zigue-zague. As crianças ainda tentaram se esconder embaixo de um Chevette, mas acabaram se ferindo depois que o condutor, que não tem carteira de habilitação, atingiu o veículo que estava estacionado.

As informações foram confirmadas ao UOL pela Polícia Militar de Minas Gerais . As crianças feridas, que não tiveram os nomes divulgados, são quatro meninos, de 8, 9, 11 e 12 anos, e uma menina de 11 anos. Três delas ainda estavam caídas no chão no momento em que os agentes chegaram ao local do acidente.

A garota é a vítima em estado mais grave. Segundo a corporação, ela teve politraumatismo e foi transferida para um hospital de Belo Horizonte para tratamento, e ainda corre risco de morte. Já os garotos foram levados ao Hospital Margarida, em João Monlevade.

Ainda durante o atendimento às vítimas, moradores e testemunhas informaram que o motorista estava escondido em uma casa da vizinhança. Os policiais foram até o endereço indicado e deram voz de prisão ao suspeito.

Ele aceitou se submeter ao teste do bafômetro, que apontou 0,075 mg de álcool por litro de sangue, o que configura embriaguez ao volante. Segundo a lei de trânsito, o condutor de um veículo pode ter no máximo 0,04 mg/L de álcool no sangue.

No momento da prisão, o homem disse que fugiu do local do acidente, pois foi agredido por algumas das testemunhas e ficou com medo de linchamento. Após ser localizado, ele foi encaminhado ao plantão da Delegacia de João Monlevade.