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Tragédia

Bêbado e sem CNH, jovem de 18 anos atropela 5 crianças em MG

Uma das crianças teve politraumatismo e está em estado grave no hospital. O motorista chegou a se esconder em uma casa da vizinhança, mas os policiais foram até o endereço e deram voz de prisão ao suspeito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2022 às 15:55

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 15:55

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após atropelar cinco crianças em João Monlevade (MG). O incidente aconteceu no final da tarde deste domingo (21), enquanto as vítimas brincavam em uma rua do bairro Petrópolis.
Duas testemunhas que presenciaram a ocorrência contaram que o carro do suspeito, um Volkswagen Jetta preto, entrou na rua em alta velocidade e fazendo zigue-zague. As crianças ainda tentaram se esconder embaixo de um Chevette, mas acabaram se ferindo depois que o condutor, que não tem carteira de habilitação, atingiu o veículo que estava estacionado.
As informações foram confirmadas ao UOL pela Polícia Militar de Minas Gerais. As crianças feridas, que não tiveram os nomes divulgados, são quatro meninos, de 8, 9, 11 e 12 anos, e uma menina de 11 anos. Três delas ainda estavam caídas no chão no momento em que os agentes chegaram ao local do acidente.
A garota é a vítima em estado mais grave. Segundo a corporação, ela teve politraumatismo e foi transferida para um hospital de Belo Horizonte para tratamento, e ainda corre risco de morte. Já os garotos foram levados ao Hospital Margarida, em João Monlevade.
Ainda durante o atendimento às vítimas, moradores e testemunhas informaram que o motorista estava escondido em uma casa da vizinhança. Os policiais foram até o endereço indicado e deram voz de prisão ao suspeito.
Ele aceitou se submeter ao teste do bafômetro, que apontou 0,075 mg de álcool por litro de sangue, o que configura embriaguez ao volante. Segundo a lei de trânsito, o condutor de um veículo pode ter no máximo 0,04 mg/L de álcool no sangue.
No momento da prisão, o homem disse que fugiu do local do acidente, pois foi agredido por algumas das testemunhas e ficou com medo de linchamento. Após ser localizado, ele foi encaminhado ao plantão da Delegacia de João Monlevade.
O UOL tenta contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para apurar a situação do suspeito e sua identidade, para poder ouvir sua versão do caso. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

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