Barra Torres: Respostas que falei aqui são rigorosamente verdadeiras

"As respostas que falei aqui são rigorosamente verdadeiras e não sei se provocariam esse tipo de reação que o referido site que o senhor citou estava provocando. Eu realmente não tenho nem como avaliar e também não tenho controle sobre isso", destacou o chefe do órgão regulador durante o depoimento.

"Minha reação é continuar vivendo como sempre fiz. Não modifica absolutamente nada. Acho que as amizades existem para atravessar qualquer tipo de problema, se é que está havendo algum tipo de problema. Não tenho a menor ideia", afirmou Barra Torres ao questionamento feito pelo senador Jorge Kajuru (Pode-GO). Segundo a publicação do site, Bolsonaro estaria irritado com o depoimento e deve aplicar "alguma retaliação" ao presidente da Anvisa.