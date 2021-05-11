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CPI da Covid

Barra Torres: Respostas que falei aqui são rigorosamente verdadeiras

O diretor-presidente da Anvisa) disse não ter reação ao relato publicado pelo site O Antagonista de que o presidente Jair Bolsonaro estaria "bufando de raiva"

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2021 às 16:39
Antônio Barra Torres
Diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, disse não ter reação ao relato publicado pelo site O Antagonista de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estaria "bufando de raiva" com seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. Barra Torres disse que a Anvisa trabalha em "uma linha adequada e correta". "É nela que a gente vai continuar, então não vou ter reação nenhuma não senador. Vou manter minha conduta", completou.
"As respostas que falei aqui são rigorosamente verdadeiras e não sei se provocariam esse tipo de reação que o referido site que o senhor citou estava provocando. Eu realmente não tenho nem como avaliar e também não tenho controle sobre isso", destacou o chefe do órgão regulador durante o depoimento.
"Minha reação é continuar vivendo como sempre fiz. Não modifica absolutamente nada. Acho que as amizades existem para atravessar qualquer tipo de problema, se é que está havendo algum tipo de problema. Não tenho a menor ideia", afirmou Barra Torres ao questionamento feito pelo senador Jorge Kajuru (Pode-GO). Segundo a publicação do site, Bolsonaro estaria irritado com o depoimento e deve aplicar "alguma retaliação" ao presidente da Anvisa.

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