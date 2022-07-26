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Defesa da democracia

Banqueiros assinam manifesto porque perderam R$ 40 bi com Pix, diz ministro

Ciro Nogueira, da Casa Civil, faz acusação após empresários, economistas e juristas elaborarem carta em defesa das eleições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2022 às 14:42

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 14:42

SÃO PAULO - O ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, disse nesta terça-feira (26) em uma rede social que os banqueiros que comunicaram adesão ao manifesto pela democracia (organizado pela Faculdade de Direito da USP e por grupos da sociedade civil) o fazem porque perderam "R$ 40 bilhões em tarifas" por ano com o lançamento do Pix, sistema de pagamentos do Banco Central.
No Twitter, Nogueira escreveu que o lançamento da plataforma só teria sido possível graças à independência do Banco Central. Ele publicou uma série de tweets, o chamado fio, endereçados ao presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Presidente, se o senhor faz alguém perder 40 bilhões por ano para beneficiar os brasileiros, não surpreende que o prejudicado assine manifesto contra o senhor", afirmou.
Senador Ciro Nogueira
Ciro Nogueira fez elogios à independência do Banco Central para defender o presidente da República, após manifesto de banqueiros e empresários  Crédito: Isac Nóbrega / PR
Na segunda (25), os banqueiros Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, copresidentes do conselho de administração do Itaú Unibanco, e Candido Bracher, ex-presidente do mesmo banco, assinaram o manifesto.
A nova edição da "Carta aos Brasileiros", manifesto inspirado em um movimento contra a ditadura militar que ocorreu em 1977, na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), deverá ser lançado no dia 11 de agosto e já chegou a 3.000 assinaturas.
Na sexta-feira (22), o presidente da Natura, Fábio Barbosa, recordou, por meio de uma postagem em seu perfil no LinkedIn, que esteve envolvido com o manifesto "Eleições serão respeitadas", de 2021, e aproveitou para reiterar os princípios do movimento em defesa da democracia.
A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) também tem se empenhado em costurar apoio na área empresarial aos manifestos pró-democracia, segundo fontes. Procurada, a entidade não comenta o assunto.

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