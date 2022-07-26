Banqueiros assinam manifesto porque perderam R$ 40 bi com Pix, diz ministro

No Twitter , Nogueira escreveu que o lançamento da plataforma só teria sido possível graças à independência do Banco Central. Ele publicou uma série de tweets, o chamado fio, endereçados ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Presidente, se o senhor faz alguém perder 40 bilhões por ano para beneficiar os brasileiros, não surpreende que o prejudicado assine manifesto contra o senhor", afirmou.

Ciro Nogueira fez elogios à independência do Banco Central para defender o presidente da República, após manifesto de banqueiros e empresários Crédito: Isac Nóbrega / PR

Na segunda (25), os banqueiros Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, copresidentes do conselho de administração do Itaú Unibanco, e Candido Bracher, ex-presidente do mesmo banco, assinaram o manifesto.

A nova edição da "Carta aos Brasileiros", manifesto inspirado em um movimento contra a ditadura militar que ocorreu em 1977, na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), deverá ser lançado no dia 11 de agosto e já chegou a 3.000 assinaturas.

Na sexta-feira (22), o presidente da Natura, Fábio Barbosa, recordou, por meio de uma postagem em seu perfil no LinkedIn, que esteve envolvido com o manifesto "Eleições serão respeitadas", de 2021, e aproveitou para reiterar os princípios do movimento em defesa da democracia.