Bandeira israelense é projetada na cúpula do Senado em Brasília

O Senado afirmou que a iluminação é um “gesto de solidariedade pelo ataque terrorista” Crédito: Pedro França/Agência Senado

O Senado afirmou que a iluminação é um "gesto de solidariedade pelo ataque terrorista" e uma homenagem "a todos os mortos, feridos e desaparecidos em decorrência do ataque".

A projeção foi feita a pedido do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e autorizada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Alcolumbre, que é judeu, afirmou que a ação consiste em um "apoio ao povo de Israel nesse momento de grande sofrimento e dor".

Na noite deste domingo (8), a cúpula do Senado Federal está iluminada com a projeção da bandeira de Israel em sinal de solidariedade pelo ataque terrorista sofrido e também em homenagem a todos os mortos, feridos e desaparecidos em decorrência desse ataque cruel. pic.twitter.com/1BDskk8sqR — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) October 9, 2023

O ataque do Hamas foi considerado surpresa para os serviços de inteligência de Israel. Os combatentes do grupo terrorista, munidos de milhares de foguetes, romperam a barreira de segurança israelense e invadiram as comunidades vizinhas.

No domingo (8), o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que o país está oficialmente em guerra. A declaração oficial permitirá que o governo promova uma mobilização mais ampla dos reservistas militares, adote uma gama mais ampla de opções militares e obrigue o governo a identificar objetivos específicos de guerra.