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Oriente médio

Conflito Israel-Hamas: dois brasileiros estão desaparecidos e um está hospitalizado

As identidades dos brasileiros não foram confirmadas pelo Itamaraty
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 out 2023 às 09:57

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 09:57

Imagem BBC Brasil
A festa eletrônica na qual os brasileiros estavam foi criada pelo pai do DJ brasileiro Alok, Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup Crédito: Getty Images
Dois brasileiros estão desaparecidos e um está hospitalizado em Israel, após os ataques do grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, de acordo com informações do Itamaraty.
Os três, que não tiveram suas identidades confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, estavam em uma festa rave que ocorria em um local próximo à Gaza quando os ataques feitos pelo grupo militante palestino Hamas aconteceram. Até o momento, não há registro de brasileiros mortos no conflito.

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A festa eletrônica na qual os brasileiros estavam, Universo Paralello, foi criada pelo pai do DJ brasileiro Alok, Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup. Em seu Instagram, Petrillo compartilhou imagens de pessoas correndo após os ataques começarem e disse que ele seria o próximo no palco se a ofensiva não tivesse acontecido.
Em nota, o Itamaraty também afirmou que mantém contato com cerca de 90 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza ou nas cidades de Israel na zona de conflito entre israelenses e palestinos.
Mais informações em breve.

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