Baleia Rossi se diz otimista com união de centro-esquerda na Câmara

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) se reuniu com líderes e presidentes dos partidos da oposição. Crédito: Reprodução Twitter

Apesar da indefinição do apoio da oposição, o candidato à presidência da Câmara deputado Baleia Rossi (MDB-SP) se disse "muito otimista pela união do centro com a esquerda democrática" para a disputa.

Ele se reuniu mais cedo com líderes e presidentes dos partidos da oposição para debater o apoio à sua candidatura.

Na reunião, as siglas cobraram de Baleia compromisso para a livre atuação da esquerda na Câmara. Segundo participantes, Rossi se comprometeu com os pedidos, mas não foi batido o martelo sobre o apoio dos partidos. PT, PDT, PSB e PCdoB devem ainda realizar reuniões internas e das bancadas com Baleia. Os partidos querem também a garantia de participação na Mesa Diretora da Câmara antes de firmar o compromisso.