Câmara dos Deputados aprova socorro financeiro de R$ 1,6 bi para o esporte

Câmara dos Deputados aprova o socorro financeiro de R$ 1,6 bilhão à área do esporte Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

O projeto concede auxílio emergencial de três parcelas mensais de R$ 600, nas mesmas regras dos demais beneficiários desse programa. O prazo poderá ser prorrogado - agora o governo prevê, em geral, mais três parcelas desse auxílio, no valor de R$ 300.

Para receber o valor é preciso ser maior de 18 anos de idade, salvo no caso de atletas ou paratletas com idade mínima de 14 anos vinculados a uma entidade de prática esportiva ou a uma entidade nacional de administração do desporto.

O beneficiário precisa também ter atuado de forma profissional ou não profissional na área esportiva nos 24 meses imediatamente anteriores à data de publicação da lei. O beneficiário não pode estar empregado e não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, como Bolsa Família, entre outras regras.