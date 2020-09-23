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Pandemia

Câmara dos Deputados aprova socorro financeiro de R$ 1,6 bi para o esporte

O projeto concede auxílio emergencial de três parcelas mensais de R$ 600, nas mesmas regras dos demais beneficiários desse programas

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 09:24
O deputado federal Felipe Rigoni preside a sessão em que foi aprovado o Fundeb na Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados aprova o socorro financeiro de R$ 1,6 bilhão à área do esporte Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados aprovou o socorro financeiro de R$ 1,6 bilhão à área do esporte devido à pandemia do novo coronavírus. O texto, já aprovado pelo Senado, segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro.
O projeto concede auxílio emergencial de três parcelas mensais de R$ 600, nas mesmas regras dos demais beneficiários desse programa. O prazo poderá ser prorrogado - agora o governo prevê, em geral, mais três parcelas desse auxílio, no valor de R$ 300.
Para receber o valor é preciso ser maior de 18 anos de idade, salvo no caso de atletas ou paratletas com idade mínima de 14 anos vinculados a uma entidade de prática esportiva ou a uma entidade nacional de administração do desporto.
O beneficiário precisa também ter atuado de forma profissional ou não profissional na área esportiva nos 24 meses imediatamente anteriores à data de publicação da lei. O beneficiário não pode estar empregado e não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, como Bolsa Família, entre outras regras.
A proposta considera como profissionais autônomos da educação física aqueles vinculados a uma entidade esportiva, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas e outros trabalhadores do setor. O texto foi relatado pelo deputado Alexandre Frota (PSDB-SP).

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