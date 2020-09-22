Ministério da Saúde aprova retorno de até 30% da torcida nos estádios

O Ministério da Saúde aprovou, nesta terça-feira, um estudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com uma proposta de retorno de até 30% de torcida nos estádios do país. A condição para que isso seja realizado é que cada estado e município se responsabilize pelas medidas sanitárias e protocolos de segurança contra a Covid-19.

A informação foi publicada nesta manhã pelo jornal “O Globo”, que confirmou que esse retorno se dará a partir de outubro pela Série A do Campeonato Brasileiro. O documento foi aprovado pelo Ministro Eduardo Pazzuelo, que endereçou-o a Rogério Caboclo, presidente da CBF. Ele confirmou a informação ao jornal.O retorno de público nos estádios gera muita controvérsia, não só no Brasil, como no mundo. Em paralelo ao que foi proposto pela CBF, a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) está empenhada em fazer com que o público retorne aos estádios do Rio em breve.