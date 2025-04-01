Avião da Latam ultrapassa limite da pista e para no gramado do aeroporto

Avião da Latam extrapolou limite da pista do Aeroporto de Chapecó Crédito: Francieli de Moraes/Reprodução G1-SC

Um Airbus A319 da Latam Brasil saiu da pista durante a aterrissagem no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó (SC), na noite desta segunda-feira (31). Apesar do susto nos 107 passageiros e cinco tripulantes, a aeronave acabou parando no gramado após a pista de pouso, mas ainda dentro do aeroporto, sem maiores problemas.



Segundo a Latam, em nota, "todos os passageiros e tripulantes se encontram em segurança". Como consequência do ocorrido, a Latam anunciou o cancelamento de cinco voos:

- LA3277 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos), que seria no mesmo dia

- LA3278 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó) de 1º/4

- LA3279 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos) de 1º/4

- LA3822 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó) de 1º/4

- LA3823 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos) de 1º/4

A companhia segue informando, em nota, que está "oferecendo toda a assistência necessária a todos os seus clientes e funcionários e informará oportunamente sobre a retomada das suas operações no aeroporto catarinense". A empresa também informou que iniciou o deslocamento de equipes e materiais para realizar a remoção da aeronave.

À reportagem, a Voe Xap, concessionária do Aeroporto de Chapecó, informou que suas equipes foram imediatamente mobilizadas e estão prestando toda a assistência necessária. "A operação e o desembarque ocorreram com total segurança. A Voe Xap segue atuando junto à Latam para garantir o suporte adequado e a liberação da pista o mais breve possível."

A companhia e a concessionária ainda não esclareceram o que motivou a parada tardia. Chovia no momento da aterrissagem.