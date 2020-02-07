Aumento de tráfego aéreo atrasa missão de resgate de brasileiros

Tripulantes de voos usam roupa especial de proteção contra o coronavírus Crédito: Divulgação

A operação de resgate dos brasileiros isolados em Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China, atrasou, o que vai postergar o retorno deles ao Brasil . De acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Defesa nesta quinta-feira, 6, as aeronaves enviadas pelo governo chegaram a Varsóvia, na Polônia, a penúltima escala prevista, mas não têm ainda previsão de quando poderão cruzar o espaço aéreo chinês para pousar na cidade.

O Ministério da Defesa adiou para a noite de sexta-feira, dia 7, a previsão de pouso na China. Antes de chegar a Wuhan, os aviões Embraer 190 farão a última escala em Ürümqi, também na China.

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Inicialmente, o planejamento da viagem previa um pouso na madrugada desta sexta-feira, dia 7, em Wuhan, com um voo de retorno logo depois do embarque de 34 cidadãos que serão repatriados. A chegada a Anápolis (GO) estava programada para sábado, dia 8, pela manhã.

Por causa do aumento no tráfego aéreo asiático, com missões de repatriação de diversos países, os dois aviões VC-2 da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não conseguiram receber um slot (autorização de horário para pouso) dos controladores chineses.

Conforme o ministério, o atraso ocorre "em função de sequenciamento seguro de aeronaves que ingressam o espaço aéreo daquele país, devido ao alto fluxo de tráfego aéreo, e missões internacionais de repatriação, que estão saindo e chegando da região afetada".

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