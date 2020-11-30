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Eleições 2020

Atual vice, Arthur Henrique é eleito prefeito de Boa Vista

Candidato do MDB derrotou o deputado federal Ottaci Nascimento (Solidariedade)

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 21:17
O prefeito eleito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB)
O prefeito eleito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB) Crédito: Reprodução/Facebook
Atual vice-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), 39, foi eleito neste domingo (29) para governar a Boa Vista pelos próximos quatro anos.
Após quase ter sido eleito no primeiro turno, quando recebeu 49,64% dos votos válidos, o candidato alcançava 85,35% dos votos válidos neste domingo, com 99,24% das urnas apuradas, superando seu adversário, o deputado federal Ottaci Nascimento (Solidariedade), 43, que tinha 14,65% dos votos --teve 10,59% no último dia 15.
Assim, Arthur Henrique confirma também o que indicavam as pesquisas eleitorais feitas no segundo turno. Levantamento do Ibope divulgado na última quinta-feira (26), por exemplo, mostrou o futuro prefeito com 79% das intenções de votos válidos, descartando nulos, brancos e indecisos, ante 21% de Ottaci. A margem de erro era de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa, registrada sob o número RR 07926/2020, ouviu 602 eleitores.
A campanha do prefeito eleito foi ancorada na atual prefeita Teresa Surita (MDB), que chega ao penúltimo mês de seus oito anos de governo com 77% de avaliação ótima/boa, ainda conforme a pesquisa do Ibope de três dias atrás, e foi marcada pela morte da sua candidata a vice, Edileusa Lóz (MDB).
Ex-secretária de Gestão Social da prefeitura, ela tinha 57 anos, vivia em Roraima havia 20 anos e morreu em decorrência da Covid-19, doença que progrediu de maneira rápida.
Internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HGR (Hospital Geral de Roraima) em 21 de outubro, ela morreu quatro dias depois, o que paralisou a campanha eleitoral por 24 horas.
Na última semana de campanha, os candidatos priorizaram visitas a bairros e a comerciantes. Arthur Henrique, que disputou a eleição com apoio de outros dois partidos (PMB e Avante) esteve em bairros como São Vicente e Senador Hélio Campos.
Enquanto isso, Ottaci foi ao Jóquei Clube, Caranã e São Bento, entre outros. Ele disputou a eleição deste ano com uma coligação formada por outros 10 partidos (Patriota, PT, PSC, PSB, PTC, PRTB, PROS, DC, Cidadania e PTB).
Ainda no primeiro turno, a disputa eleitoral em Boa Vista teve um episódio de apreensão num mercado da cidade de cestas básicas avaliadas em R$ 35 milhões na véspera da eleição.

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Numa operação comandada pela Polícia Federal, os alimentos e também kits de higiene foram apreendidos sob a suspeita de seriam utilizados para comprar votos para a eleição do dia seguinte.
Policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Zona Eleitoral do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Roraima, após representação da polícia e manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral.
O inquérito policial indicou que havia a intenção de usar programas assistenciais do governo do estado, como a distribuição das cestas e kits de higiene, para comprar votos. A PF não informou qual candidato seria beneficiado.
O governo de Roraima disse desconhecer "qualquer confecção de cestas básicas por parte de empresas e registra que, sob nenhuma circunstância, está utilizando a máquina pública em benefício de qualquer candidato ao pleito eleitoral".
"As cestas básicas não pertencem ao governo do estado, pois o processo de aquisição ainda está em andamento e a entrega só será concluída após o período eleitoral, seguindo recomendação do Ministério Público", afirmou o governo de Antonio Denarium (sem partido).
O terceiro mais votado na capital no primeiro turno foi o professor Linoberg (Rede), 44, com 9,99% dos votos válidos, seguido pela deputada Shéridan (PSDB), 36, com 8,90%.
Também participaram da eleição na primeira etapa outros sete candidatos: o deputado Nicoletti (PSL), 39, o servidor Isamar (Pode), 57, a servidora Gerlane (PP), 47, o economista Luciano Castro (PL), 71, o servidor público federal Fabio Almeida (PSOL), 45, o empresário Shaolyn Gomes (PMN), 35, e o aposentado Wilson Précoma (PCO), 65.

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