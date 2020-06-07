Ato contra Bolsonaro descarta isolamento e tem policiais 'mediadores'

Manifestação contra o Presidente Jair Bolsonaro, na Praça do Ciclista, Região Central de São Paulo (SP), durante a manhã deste domingo (07) Crédito: Ofotográfico/Folhapress

Manifestantes ligados ao movimento negro, ao MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e a torcidas organizadas de times de futebol se reúnem na tarde deste domingo (7), no largo da Batata (zona oeste de São Paulo), para uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro e o racismo e a favor da democracia.

"Ninguém queria estar na rua agora. Todo mundo queria estar em casa se protegendo [da Covid-19]", diz Guilherme Boulos, líder do MTST que se candidatou à Presidência em 2018. "O problema é que criou-se uma escalada fascista no Brasil. Por isso essas manifestações têm que acontecer."

Ele afirma que a organização do ato tomou medidas de precaução contra a transmissão do novo coronavírus. "Tem toda uma orientação para ser possível fazer manifestação pró-democracia sem ser vetor [da doença]", afirma.

Entre elas, cita a distribuição de máscaras de proteção e álcool gel pelo MTST e os sinais de "x" inscritas com giz no chão pela brigada de saúde do MTST e distantes um metro uma da outra.

Mas, apesar de o carro de som pedir que os manifestantes se posicionem sobre essas marcas, a maioria das pessoas se agrupa em distâncias menores, enquanto entoam gritos contra o presidente e o racismo.

Entre as palavras de ordem estão: "Doutor, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano", "Um, dois, três, quatro, cinco mil, lugar de fascista é na ponta do fuzil" e "fora Bolsonaro!".

"Estamos enfrentando o bolsovírus", diz uma representante do movimento negro de cima do carro de som que começou a mobilizar os presentes por volta das 14h40. "Não podemos ficar em casa. Se ficarmos, ou morremos do vírus ou de bala perdida. Não podemos aceitar esse estado fascista."

Ato contra o racismo durante protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo Crédito: Reuters/Folhapress

Quatro policiais militares vestindo coletes com a inscrição "mediador" circulam entre os manifestantes, conversando com representes dos grupos presentes na manifestação.

"Estamos nos colocando à disposição deles para que eles tenham um canal rápido com a PM, para mantermos um diálogo rápido e evitar ruídos e incidentes", diz capitão Vilardi, à frente desse grupo de policiais.