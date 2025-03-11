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Fatalidade

Atleta de 14 anos morre após passar mal enquanto jogava futebol em Goiás

Ezequiel Sena Neres sentiu mal-estar quando jogava futebol com amigos da igreja dentro de um condomínio; a causa da morte só será determinada após a conclusão do laudo feito pelo IML

Publicado em 11 de Março de 2025 às 16:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2025 às 16:04
Ezequiel Sena Neres morreu após passar mal enquanto jogava bola com amigos, em Goiânia
Ezequiel Sena Neres morreu após passar mal enquanto jogava bola com amigos, em Goiânia Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um atleta de base de 14 anos morreu após passar mal enquanto jogava bola com amigos, em Goiânia, no último sábado (8). Ezequiel Sena Neres sentiu mal-estar quando jogava futebol com amigos da igreja dentro de um condomínio. O adolescente foi socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu. A informação foi confirmada pelo pai da vítima, Dione Neres.
O adolescente sofreu parada cardiorrespiratório dentro do hospital. Ainda segundo o pai, os médicos tentaram reanimar Ezequiel, mas o óbito foi confirmado. A causa da morte só será determinada após a conclusão do laudo feito pelo IML (Instituto Médico Legal).
O jovem estava apto para praticar atividades físicas, falou o pai. Conforme o pai de Ezequiel, por treinar profissionalmente o futebol, ele mantinha os exames físicos em dia e tinha liberação para praticar esportes. Ezequiel era ponta-direita das categorias de base do G2 Futebol Clube, em Goiânia. Por meio de nota nas redes sociais, o clube lamentou a morte do atleta.
O corpo de Ezequiel foi sepultado ontem no Cemitério Parque de Goiânia. O jovem deixa os pais e dois irmãos. A Polícia Militar de Goiás disse que não foi acionada. O UOL procurou a Polícia Civil de Goiás para questionar se o caso foi registrado, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

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