Atleta de 14 anos morre após passar mal enquanto jogava futebol em Goiás

Ezequiel Sena Neres morreu após passar mal enquanto jogava bola com amigos, em Goiânia Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um atleta de base de 14 anos morreu após passar mal enquanto jogava bola com amigos, em Goiânia, no último sábado (8). Ezequiel Sena Neres sentiu mal-estar quando jogava futebol com amigos da igreja dentro de um condomínio. O adolescente foi socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu. A informação foi confirmada pelo pai da vítima, Dione Neres.

O adolescente sofreu parada cardiorrespiratório dentro do hospital. Ainda segundo o pai, os médicos tentaram reanimar Ezequiel, mas o óbito foi confirmado. A causa da morte só será determinada após a conclusão do laudo feito pelo IML (Instituto Médico Legal).

O jovem estava apto para praticar atividades físicas, falou o pai. Conforme o pai de Ezequiel, por treinar profissionalmente o futebol, ele mantinha os exames físicos em dia e tinha liberação para praticar esportes. Ezequiel era ponta-direita das categorias de base do G2 Futebol Clube, em Goiânia. Por meio de nota nas redes sociais, o clube lamentou a morte do atleta.