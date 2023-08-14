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Feira de Santana

Ataque a tiros em restaurante deixa pelo menos três mortos na Bahia

O tiroteio foi registrado no bairro Pilão e todas as vítimas que morreram eram de uma comunidade cigana, informou a TV Subaé
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2023 às 17:11

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 17:11

Pelo menos cinco pessoas foram baleadas dentro de restaurante em Feira de Santana; três morreram no local
Ao todo, cinco pessoas foram baleadas dentro de restaurante em Feira de Santana Crédito: Reprodução | TV Subaé
Pelo menos três pessoas morreram após um ataque armado em um restaurante no centro de Feira de Santana, na Bahia, na tarde desta segunda-feira (14).
O tiroteio foi registrado no bairro Pilão e todas as vítimas que morreram eram de uma comunidade cigana, informou a TV Subaé.
Ao todo, cinco pessoas foram baleadas: três homens morreram no local e outras duas pessoas, que foram socorridas para um hospital da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). 
A Polícia Militar afirmou que foi chamada ao local por volta das 12h e deixou a cena do crime sob responsabilidade da perícia da Polícia Civil (PC).
Os disparos foram efetuados por um homem dentro de um carro, segundo informações de testemunhas à PC.

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