Ataque a tiros em restaurante deixa pelo menos três mortos na Bahia

Ao todo, cinco pessoas foram baleadas dentro de restaurante em Feira de Santana Crédito: Reprodução | TV Subaé

Pelo menos três pessoas morreram após um ataque armado em um restaurante no centro de Feira de Santana, na Bahia , na tarde desta segunda-feira (14).

O tiroteio foi registrado no bairro Pilão e todas as vítimas que morreram eram de uma comunidade cigana, informou a TV Subaé.

Ao todo, cinco pessoas foram baleadas: três homens morreram no local e outras duas pessoas, que foram socorridas para um hospital da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

A Polícia Militar afirmou que foi chamada ao local por volta das 12h e deixou a cena do crime sob responsabilidade da perícia da Polícia Civil (PC).