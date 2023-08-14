Polícia prende suspeitos de falsificação de documentos em Guarapari

Material apreendido com grupo e carro utilizado por comparsas de mulher presa Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa que atuava na falsificação de documentos para a abertura de contas em bancos, durante uma operação na última quinta-feira (10), em uma agência bancária do bairro Muquiçaba, em Guarapari . Uma mulher de 36 anos, foi detida em flagrante. As identidades não foram divulgadas.

Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Rosane Cysneiros explicou que a conta-corrente chegou a ser aberta. A suspeita, porém, ficou na agência para conseguir baixar o aplicativo do banco no celular. Durante a ação, foi solicitado que a mulher se identificasse e ela apresentou um documento emitido no Rio de Janeiro , com o nome de outra pessoa.

A mulher foi conduzida para a Deic do município, onde confessou toda a dinâmica criminosa. Ela informou que na madrugada de quinta-feira (10) saiu do Estado fluminense com mais duas pessoas, uma mulher de 51 anos e um homem de 46 anos.

O passo a passo

“O grupo estaria vindo para o Espírito Santo, no município de Guarapari, com o intuito de aplicar golpes de abertura de contas correntes nas agências da Caixa Econômica Federal, para posteriores saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A detida informou que eles cumprem o chamado no grupo de ‘trabalho’ e que receberia a quantia de R$ 500 pelo serviço”, explicou a delegada.

Enquanto investigava o caso, a equipe recebeu informações de que em frente à Delegacia Regional (DR) de Guarapari havia pessoas em um veículo preto que diziam ser parentes da conduzida. No entanto, durante o depoimento, a mulher já havia informado não ter familiares na cidade.

“De imediato os policiais se dirigiram para abordar o veículo, o motorista ao perceber a presença policial tentou evadir-se do local, mas foram impedidos pela abordagem policial. Nas verificações que se iniciaram, foi possível identificar que se tratavam dos criminosos integrantes do grupo da detida”, contou a delegada.

Passagens e funções desempenhadas

Ainda de acordo com a delegada Rosane Cysneiros, o homem de 46 anos já tinha passagem pela polícia pelos crimes de estelionato, furto e receptação, no Rio de Janeiro e São Paulo. A mulher de 51 anos também tinha passagem pelo crime de estelionato, na Paraíba.

“A mulher informou, em depoimento, que o trabalho do dia também era abrir conta-corrente com documentos falsos, porém na agência em que foi não obteve êxito, pois o sistema estava fora do ar. No aparelho celular da detida, em fotos na galeria de um aplicativo de mensagens, foi possível identificar documentos sendo preparados com a foto da conduzida e com outros nomes impressos”, conta a delegada.

Os integrantes do grupo acabaram autuados pelos crimes de estelionato, uso de documento falso, associação criminosa e foram encaminhados aos presídios. Com eles, foram apreendidos documentos falsos e o veículo utilizado no crime.