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"Cavaleiros armados"

Bandidos a cavalo na Serra? Vídeo que circula pelas redes chama atenção

Cena foi flagrada por câmera de videomonitoramento no final da noite de sexta-feira (11); uma pessoa relatou ter sido baleada de raspão
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 ago 2023 às 16:24

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 16:24

Um vídeo que circulou pelas redes sociais durante o fim de semana mostra uma cena no mínimo inusitada: dois homens, um deles expondo uma arma de grosso calibre, aparecem montados em cavalos circulando pela rua. Na imagem, é possível ver que a cena foi flagrada no final da noite da última sexta-feira (11).
A cena teria sido gravada em Serra Sede, na Serra. A reportagem de A Gazeta perguntou às polícias Civil e Militar se houve alguma ocorrência desse tipo na região, mas a resposta foi negativa.
No entanto, uma pessoa que estava no local entrou em contato, pelas redes sociais, com o agente Dias, da Guarda Civil Municipal da Serra. A vítima relatou a ele que estava na região no momento em que os cavaleiros armados passaram, e que acabou atingida de raspão.
"Me procuraram pelas minhas redes sociais me mandando o vídeo do que tinha acontecido. A pessoa que sofreu essa tentativa de homicídio relata que foi confundida e que estava no carro com a família. Os criminosos confundiram o carro e deram uma 'rajada' no veículo. Um dos disparos pegou de raspão em uma pessoa dentro do carro. Orientei a fazerem o boletim, mas eles não querem se identificar, estão com muito medo", revelou o agente Dias.
Carro baleado e vítima atingida de raspão por
O carro ficou perfurado após ser alvo de uma rajada e um ocupante se feriu de raspão Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a Polícia Civil informou que "não é possível confirmar a data e a localidade onde as imagens foram registradas. No entanto, cabe destacar que a inteligência da Polícia Civil monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos".
Bandidos a cavalo na Serra Vídeo que circula pelas redes chama atenção

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