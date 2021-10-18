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Palácio do Planalto

Às vésperas da COP-26, Bolsonaro se reúne com o presidente da Colômbia

O Brasil deve ser cobrado no encontro internacional por avanços na proteção à Amazônia. A Colômbia também abriga parte da floresta e vem estreitando os laços com o País

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 19:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 out 2021 às 19:25
O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta terça-feira, 19, no Palácio do Planalto, o presidente da Colômbia, Iván Duque. Haverá uma cerimônia para marcar a visita oficial às 10 horas e, às 11h30, está previsto um pronunciamento à imprensa. Depois, os líderes seguem para almoço no Itamaraty.
A vinda de Duque ao Brasil acontece às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), que ocorrerá na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. O Brasil deve ser cobrado no encontro por avanços na proteção à Amazônia. A Colômbia também abriga parte da floresta e vem estreitando os laços com o País na pauta ambiental. O vice-presidente Hamilton Mourão tem articulado a atuação em bloco das nações amazônicas, mas acabou deixado de fora da COP-26 por Bolsonaro.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a vista oficial de Duque tem o objetivo de estreitar laços nos diferentes temas da agenda bilateral. "Com destaque para questões relacionadas a comércio, investimentos, agricultura, tecnologia, energia, saúde, segurança, cooperação fronteiriça e migrações", afirma a pasta, em nota.
Já no Brasil, o presidente colombiano reuniu-se hoje com mais de cem empresários em busca de investimentos. Em sua conta oficial no Twitter, Duque publicou foto com o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti.

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