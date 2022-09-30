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Eleições 2022

Aras diz que urnas eletrônicas 'deram fim a um conjunto de fraudes'

Na contramão do que diz o presidente Jair Bolsonaro, procurador-geral afirma que "acredita em eleições limpas"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 set 2022 às 16:07

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 16:07

BRASÍLIA - Às vésperas do primeiro turno das eleições e contramão da pregação do presidente Jair Bolsonaro (PL), que frequentemente ataca o sistema eletrônico de votação, o procurador-geral da República, Augusto Aras, divulgou em seu canal do Youtube nesta sexta-feira (29) um vídeo com um conjunto de declarações em defesa das urnas eletrônicas.
Augusto Aras
Augusto Aras disse que confia na democracia brasileira Crédito: Fátima Meira | Estadão Conteúdo
O chefe do Ministério Público Federal diz que elas 'inegavelmente puseram fim a um conjunto de fraudes' que existiam antes do desenvolvimento do mecanismo. "Nós acreditamos no sistema eleitoral vigente. Nós acreditamos que termos eleições limpas", ressaltou.
As afirmações de Aras foram registradas durante conversas com jornalistas da imprensa estrangeira, em julho e em agosto, e também durante manifestação no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (29). Segundo o PGR, é preciso "preservar a legitimidade do processo eleitoral".
Diante dos ministros da corte máxima, Aras declarou seu "desejo e atuação em busca da vontade popular manifestada de forma livre e consciente em um ambiente de paz e harmonia". O PGR disse esperar que o primeiro turno seja "mais um domingo de paz em uma festa cívica de todos os brasileiros".
"Confiamos na nossa democracia e haveremos de ter o resultado, qualquer que seja, devidamente respeitado pelas instituições publicas e privadas, pelos Poderes e pelo povo brasileiro. De qualquer forma, teremos um presidente e todos os brasileiros", indicou.
Em outro momento do vídeo, registrado durante entrevista concedida a jornalistas, o PGR diz que gostaria que todos cidadãos fossem 'fiscais' das eleições. "Porque aí sim teríamos uma cidadania amplamente defendida, sem tendências ou mesmo sem suspeitas acerca da legitimidade material do poder político no nosso ambiente democrático", afirmou.

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