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Novo milionário

Aposta do Rio de Janeiro leva prêmio da Mega-Sena de R$ 4,45 milhões

Sorteio foi realizado na noite deste sábado (7) e o ganhador realizou a "fezinha" em uma lotérica da cidade de Vassouras

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 10:33

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 mai 2022 às 10:33
Mega-sena sorteia prêmio de R$ 31 milhões
Expectativa para o próxim concurso é sortear aproximadamente R$ 27 milhões Crédito: Reprodução
O concurso 2.479 da Mega-Sena teve apenas uma aposta ganhadora. O jogo foi feito em Vassouras, interior do Rio de Janeiro. As seis dezenas foram sorteadas ontem (7) à noite, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O apostador (a) vai levar um prêmio de R$ 4.456.908,10
Os números sorteados foram 10 – 15 – 17 – 20 – 21 – 35.
A quina teve 90 ganhadores, com prêmio individual de R$ 26.882,94. Acertaram quatro números 5.989 apostadores, que receberão cada um, R$ 577,12.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
O prêmio estimado para o próximo sorteio (concurso 2.480), que ocorrerá na quarta-feira (11), é de R$ 27 milhões.
De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em  50 milhões  (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).

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