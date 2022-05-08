Aposta do Rio de Janeiro leva prêmio da Mega-Sena de R$ 4,45 milhões

Expectativa para o próxim concurso é sortear aproximadamente R$ 27 milhões Crédito: Reprodução

O concurso 2.479 da Mega-Sena teve apenas uma aposta ganhadora. O jogo foi feito em Vassouras, interior do Rio de Janeiro. As seis dezenas foram sorteadas ontem (7) à noite, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O apostador (a) vai levar um prêmio de R$ 4.456.908,10

Os números sorteados foram 10 – 15 – 17 – 20 – 21 – 35.

A quina teve 90 ganhadores, com prêmio individual de R$ 26.882,94. Acertaram quatro números 5.989 apostadores, que receberão cada um, R$ 577,12.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.

O prêmio estimado para o próximo sorteio (concurso 2.480), que ocorrerá na quarta-feira (11), é de R$ 27 milhões.