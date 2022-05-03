+Milionária: nova loteria da Caixa tem prêmio mínimo de R$ 10 milhões

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta segunda-feira (2), as apostas para a +Milionária, a nova loteria que tem prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Pelo novo formato, o jogador que acertar sozinho as seis dezenas e os dois trevos já terá a garantia de receber R$ 10 milhões, independentemente da arrecadação do concurso.

Loteria +Milionária, lançada pela Caixa Crédito: Reprodução | CEF

O valor é válido para concursos após um sorteio sem acumulação. Do contrário, o valor será 62% do arrecadado com os jogos.

Como o jogo é novo, o sorteio do primeiro concurso está marcado apenas para o dia 28 de maio. Mas as apostas já podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A partir de então, os concursos correrão todos os sábados.

Além do prêmio milionário pela faixa principal, outro atrativo da +Milionária é ser também a única modalidade a contar com dez faixas de premiação, sendo as quatro últimas com valor fixo.

Agora, as Loterias Caixa oferecem 11 produtos lotéricos em seu portfólio: +Milionária; Dia de Sorte; Dupla Sena; Loteca; Loteria Federal; Lotofácil; Lotomania; Mega-Sena; Quina; Super Sete e Timemania.

COMO JOGAR

A aposta simples da +Milionária, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números de 1 a 50 e dois "trevos" de 1 a 6. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Para o resultado dos concursos, serão sorteados seis números no globo com 50 bolas e, na sequência, dois números no globo contendo seis bolas. O prêmio principal é destinado ao ganhador que acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados.

FAIXAS DE PREMIAÇÃO

Pelas regras da +Milionária, se houver acertador das seis dezenas e de dois trevos, a premiação mínima será de R$ 10 milhões (ou 62% do valor total do prêmio). A partir daí, serão mais nove faixas de prêmios:

1º prêmio - 6 números + 2 trevos = 62% do valor total (ou R$ 10 milhões)

6 números + 2 trevos = 62% do valor total (ou R$ 10 milhões) 2º prêmio - 6 números + 1 ou 0 trevo = 10%

6 números + 1 ou 0 trevo = 10% 3º prêmio - 5 números + 2 trevos = 8%

5 números + 2 trevos = 8% 4º prêmio - 5 números + 1 ou trevo = 8%

5 números + 1 ou trevo = 8% 5º prêmio - 4 números + 2 trevos = 6%

4 números + 2 trevos = 6% 6º prêmio - 4 números + 1 ou 0 trevo = 6%

4 números + 1 ou 0 trevo = 6% 7º prêmio - 3 números + 2 trevos = R$ 50 (valor fixo)

3 números + 2 trevos = R$ 50 (valor fixo) 8º prêmio - 3 números + 1 trevo = R$ 24 (valor fixo)

3 números + 1 trevo = R$ 24 (valor fixo) 9º prêmio - 2 números + 2 trevos = R$ 12 (valor fixo)

2 números + 2 trevos = R$ 12 (valor fixo) 10º prêmio - 2 números + 1 trevo = R$ 6 (valor fixo)

Não havendo acertador na faixa 1 (prêmio principal com 6 acertos + 2 trevos), os valores acumulam para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

No caso de não haver aposta premiada nas faixas 2 até 5, os valores são distribuídos entre as apostas ganhadoras da faixa imediatamente abaixo.

Não havendo acertador na faixa 6 (4 acertos + 1 ou nenhum trevo), os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa principal de premiação.

TABELA DE PREÇOS

Campo números; Campo trevos; Quantidade de Apostas Simples; Valor da Aposta