Após obstrução, bolsonaristas tentam derrubar líder do PSL na Câmara

AGÊNCIA ESTADO - Após o deputado Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara, se unir à oposição para tentar obstruir a medida provisória que trata sobre a reformulação da estrutura do Poder Executivo e mexe com pontos sensíveis como o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), deputados bolsonaristas iniciaram um movimento para destituir o parlamentar da função. Os dois lados do PSL estão em pé de guerra nesta terça-feira (15) após a Polícia Federal deflagrar uma operação com Luciano Bivar, presidente da sigla, como alvo.
O movimento foi comandado pela deputada Bia Kicis (PSL-DF) e pelo deputado Filipe Barros (PSL-GO) que coletavam assinatura da bancada para tirar Waldir do cargo. O líder tem papel fundamental na estrutura da Câmara. A pauta de votações da Casa é discutida na reunião de líderes.
Além disso, o líder tem a prerrogativa de orientar o partido, participar dos trabalhos de qualquer comissão (mesmo daquelas em que não for integrante); indicar membros da bancada que irão integrar as comissões; registrar candidatos a cargos da Mesa e inscrever membros da bancada para comunicações parlamentares.
A tentativa de derrubar Waldir é mais um capítulo da crise interna do PSL. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que "Bivar está queimado pra caramba" e agora estuda uma saída jurídica para deixar o partido.