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Randolfe Rodrigues (AP)

Após novo blecaute no Amapá, senador vai à Justiça contra Aneel e ONS

O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), foi à Justiça para pedir explicações da Aneel e do ONS sobre o blecaute que atingiu o Amapá na quarta (13)

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 15:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 15:36
Senador Randolfe Rodrigues, da Rede
Senador Randolfe Rodrigues, da Rede Crédito: Reprodução
O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), foi à Justiça para pedir explicações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre o blecaute que atingiu o Amapá na quarta-feira, 13. Um problema na rede de transmissão deixou ao menos 13 dos 16 municípios sem energia elétrica durante a tarde da quarta.
A falha aconteceu dois meses após uma crise energética que prejudicou o fornecimento de energia no Estado por mais de 20 dias. Na ocasião, uma decisão judicial chegou a afastar a diretoria dos órgãos setoriais.
Na petição protocolada nesta quinta-feira, 14, o parlamentar afirma que, mesmo que a falha tenha sido corrigida rapidamente, é um termômetro indicativo de que o sistema elétrico do Estado "está em péssimas condições de funcionamento". "Sequer energia elétrica estável e confiável parece haver no Amapá."
Com base nesse argumento, ele pede que a Justiça determine prazo de 48 horas para que a Aneel, o ONS e a Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), responsável pelo equipamento que apresentou problema, expliquem as causas e medidas tomadas para resolver o blecaute. "Assim como providências tomadas e planejadas para evitar que os referidos problemas continuem a gerar instabilidade no sistema elétrico, sob pena de multa diária em valor razoável fixado pelo Juízo", solicita.

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