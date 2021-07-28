Após dez anos foragido, matador de agente federal é preso pela PF no Paraná

Agentes de Polícia Federal Crédito: Agência de notícias Polícia Federal/ Divulgação

Polícia Federal (PF) prendeu na segunda-feira (26), na área rural de Boa Vista da Aparecida, no Paraná , Olmir Francisco Schossler, responsável pela morte do agente da corporação Alder Oliveira de Lima, em junho de 2011. Schossler foi condenado a 12 anos de prisão pelo homicídio qualificado do policial Federal e estava foragido desde o crime.

Schossler foi capturado após diligências que se iniciaram na cidade de Guaíra, passaram por Cascavel e Capitão Leônidas Marques, até os agentes chegarem à área rural de Boa Vista da Aparecida. A PF fez buscas em bancos de dados, além de diligências em áreas remotas e em comércios próximos as citadas localidades. Após vigilâncias, Olmir Schossler foi abordado próximo a sua residência.

A morte de Alder Oliveira de Lima ocorreu em 5 de junho de 2011. Na ocasião, os policiais federais flagraram Schossler transportando pelo município de Assis Chateaubriand, de forma dissimulada, mercadorias contrabandeadas.

Durante o percurso dos veículos e presos para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, Schossler, que conduzia seu caminhão em companhia de Alder Oliveira de Lima, começou a dirigir com maior velocidade, distanciou-se dos demais veículos que compunham o comboio e guinou a direção do veículo de forma violenta para o lado direito da Rodovia BR 272, próximo a uma árvore de grande porte, justamente do lado em que estava o policial.