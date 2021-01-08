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Vice-presidente recuperado

Após Covid-19, Mourão recebe alta e retoma atividades na próxima semana

Mourão foi diagnosticado com o novo coronavírus em 27 de dezembro e estava em isolamento no Palácio do Jaburu. Ele fez o exame após ter febre e sentir dores no corpo e na cabeça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2021 às 18:36

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:36

Hamilton Mourão, vice-presidente do país, vai ser um dos palestrantes do Vitória Summit 2020. O evento vai ser realizado de forma híbrida, entre os dias 2 e 4 de dezembro
Hamilton Mourão, vice-presidente do país Crédito: Romério Cunha/VPR
O vice-presidente Hamilton Mourão, 67, recebeu alta médica nesta sexta-feira (8) e deve retomar suas atividades na próxima semana, informou o gabinete da vice-presidência.
Mourão foi diagnosticado com o novo coronavírus em 27 de dezembro e estava em isolamento no Palácio do Jaburu. Ele fez o exame após ter febre e sentir dores no corpo e na cabeça.
"O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, diagnosticado com Covid-19, recebeu alta médica nesta data, retornando às atividades normais na próxima segunda-feira, 11", diz a nota do gabinete.
Na terça (5), a vice-presidência divulgou comunicado em que afirmou que Mourão estava seguindo um programa de exercícios respiratórios, orientado por um fisioterapeuta.
Em comunicados anteriores, a vice-presidência havia informado que Mourão estava tomando remédios para dor e febre, além de hidroxicloroquina, azitromicina e Annita (um antiparasitário).
O uso da hidroxicloroquina e da azitromicina para tratamento da Covid-19 é defendido por Bolsonaro, mas as substâncias não têm eficácia científica comprovada contra o coronavírus.Já o antiparasitário Annita é propagandeado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, mas estudos indicaram que ele não reduz sintomas da doença. Pessoas com mais de 60 anos são consideradas grupo de risco pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
Também nesta sexta, Mourão se solidarizou com familiares de pessoas que morreram pela Covid-19.
O Brasil atingiu na quinta (7) a marca de 200 mil óbitos pela doença.
"Meus sentimentos e solidariedade a todas as famílias enlutadas pela morte dos seus entes queridos pela Covid-19. São perdas irreparáveis que não encontram consolo na recuperação dos mais de 7 milhões de brasileiros", escreveu Mourão, no Twitter.

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