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STJ

Após cirurgia de urgência, relator do habeas de Queiroz no STJ está na UTI

O ministro Felix Fischer precisou ser submetido a uma cirurgia de urgência na segunda (27) após dar entrada na unidade de saúde com obstrução intestinal

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 17:46
Ministro do STJ, Felix Fischer
Ministro do STJ, Felix Fischer Crédito: José Cruz/Agência Brasil
ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DFStar, em Brasília, para cuidados pós-operatórios.
Ele precisou ser submetido a uma cirurgia de urgência na segunda (27) após dar entrada na unidade de saúde com obstrução intestinal ocasionada por uma hérnia interna, segundo boletim do hospital. A equipe médica informou que o quadro de saúde do ministro é estável.
Decano na Corte, Fischer é responsável pelos processos oriundos da Operação Lava Jato e, recentemente, foi definido relator do habeas corpus do ex-assessor Fabrício Queiroz. Com isso, pode rever a decisão de plantão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro em razão da pandemia do novo coronavírus.
Em julho do ano passado, Fischer já havia se afastado do STJ para tratar de uma embolia pulmonar. Ele voltou ao trabalho em março.

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