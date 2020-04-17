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Proposta do governo

Após Bolsonaro atacar Maia, Alcolumbre dá a PT relatoria de projeto

Contrato de trabalho verde e amarelo, proposta de Bolsonaro, altera relações de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 16:15

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 16:15

Depois de retirar Luiz Henrique Mandetta do cargo e partir para cima de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente Jair Bolsonaro já sofre os primeiros revezes no Congresso Nacional.
O presidente do Senado Davi Alcolumbre
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é filiado ao DEM, mesmo partido do ex-ministro Madetta  Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), entregou ao líder do PT na Casa, Rogério Carvalho (SE), a relatoria da medida provisória 905, do contrato de trabalho verde e amarelo, cujo conteúdo é fortemente criticado por petistas e sindicalistas. O argumento é que se trata uma precarização nas relações de trabalho.
Na Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) colocou na pauta do próximo dia 22 a votação da urgência do projeto de lei patrocinado pelo centrão que obriga as empresas com patrimônio acima de R$ 1 bilhão a emprestar parte do seu lucro ao governo, para o combate ao coronavírus.
O texto enfrenta forte resistência do setor privado, principalmente dos bancos, principal alvo da medida, que pressionam o governo para frear a iniciativa.

DEM

As duas decisões ocorreram na noite desta quinta (16). A retirada de Mandetta desagradou o meio político e principalmente o DEM, partido do agora ex-ministro.
Contribuiu para o caldo de insatisfação a entrevista de Bolsonaro à CNN, com ataques a Maia.

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