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MP do Emprego Verde e Amarelo

Câmara aprova texto mais enxuto para a MP do Contrato Verde e Amarelo

Medida Provisória retira itens do parecer da comissão mista, como trabalho aos domingos para todos os setores da economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 22:58

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 22:58

Carteira de Trabalho
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 322 votos a 153, uma emenda do relator da Medida Provisória 905/19, deputado Christino Aureo (PP-RJ), cujo texto retira itens do parecer da comissão mista, como trabalho aos domingos para todos os setores da economia.
O texto do relator também mantém alguns dos encargos incidentes sobre a folha de salários, como o salário-educação de 2,5% e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 8%.

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Com a aprovação da emenda, é sobre esse texto que os partidos tentarão modificar trechos por meio de destaques.
O primeiro destaque, do PT, pretende evitar que as regras da MP prevaleçam sobre o acordo coletivo da categoria e sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Fonte: Agência Câmara de Notícias

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