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Novo decreto

Após aglomeração, prefeitura do Rio proíbe beber na rua após 21h

As medidas restritivas de enfrentamento à propagação do  coronavírus foram publicadas, em decreto do governo do estado em parceria com a Prefeitura, nesta sexta-feira (11)

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 17:16
Bares do Rio de Janeiro ficam lotados na última quinta-feira (2)
Bares do Rio de Janeiro ficam lotados na última quinta-feira (2) Crédito: Reprodução | Rede Globo
O consumo de bebidas alcoólicas em ambiente externo de bares e restaurantes do Rio de Janeiro está proibido depois das 21h. O funcionamento desses estabelecimentos, porém, é permitido até 1h, com 50% da sua capacidade de lotação.
Música ao vivo e sistema self-service seguem suspensos.
As medidas restritivas de enfrentamento à propagação do novo coronavírus foram publicadas, em decreto do governo do estado em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11).
Os bares da cidade têm registrado aglomeração de pessoas nas zonas sul e oeste do Rio.
No último feriado, desta segunda-feira (7), as ruas Dias Ferreira e Ataulfo de Paiva, no Leblon, tiveram aglomeração de pessoas.
Ainda de acordo com o decreto, não será permitido, aos sábados, domingos e feriados, o estacionamento de veículos particulares na orla do Rio, no trecho entre as praias do Leme ao Pontal.
Só poderão estacionar os proprietários de carros que moram na região. As praias da cidade também têm registrado aglomerações de pessoas em dias de sol.
O uso de máscaras de proteção permanece obrigatório em espaços públicos, transportes públicos, estabelecimentos comerciais e repartições públicas estaduais.
Conforme o decreto, fica mantida a recomendação às prefeituras fluminenses de reabertura gradual de setores do comércio e da indústria, de acordo com as especificidades de cada cidade, em horários específicos para evitar aglomerações.
Os municípios têm autonomia para manter suas determinações e regras.

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