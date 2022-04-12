Aparecida sofre para recuperar turismo religioso de antes da pandemia

Santuário Nacional de Aparecida (SP) deve volta a registrar na Semana Santa público nos mesmos patamares vistos antes da Mesmo com o fim das restrições impostas pela pandemia, não será desta vez que odeve volta a registrar na Semana Santa público nos mesmos patamares vistos antes da Covid-19 . A estimativa leva em consideração projeções da rede hoteleira, da Igreja Católica e de uma das empresas de ônibus responsáveis pelo trecho de São Paulo a Aparecida, no interior do estado.

Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida (SP). Crédito: Valter Campanato/ Agância Brasil

O vice-presidente do Sinhores (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Aparecida e Vale Histórico), Valdecir Henrique, disse que, pelo observado até o momento, a rede hoteleira de Aparecida deve chegar a 30% da capacidade, bem diferente de 2019, quando a taxa de ocupação foi de 80%.

Naquele ano, segundo dados do sindicato, cerca de 188 mil visitantes estiveram em Aparecida durante as celebrações. O montante leva em consideração a sexta-feira, o sábado e o domingo de Páscoa, dia que registrou aproximadamente 92 mil fiéis, a maior quantidade de pessoas naquele feriado. "A gente ainda não tem uma previsão exata, mas vai ser inferior. As pessoas ainda estão se policiando em relação à pandemia", disse à Folha de S.Paulo.

O vice-presidente do sindicato fez questão de ressaltar que, mesmo com a liberação das atividades, os hotéis ainda estão se resguardando contra o coronavírus. "O que posso garantir é que nossos hotéis estão todos aptos, ainda atendendo ao protocolo contra a Covid. Quem ainda não fez a reserva, não se antecipou para reservar, temos ainda vagas em hotéis e pousadas aptas para receber esse público que vem movido pela fé."

A própria administração do Santuário Nacional de Aparecida também não se mostra otimista a receber uma grande quantidade de fiéis na Semana Santa. "Em relação ao número de visitantes esperados, não há uma previsão neste sentido, já que a presença de devotos ainda está impactada e não retornou ao patamar anterior à pandemia", escreveu o Santuário em nota encaminhada à reportagem.

Questionada sobre o público presente no Domingo de Ramos, a assessoria de imprensa do Santuário disse ter sido "semelhante ao que tem estado presente nos outros domingos", sem precisar uma média de visitantes.

Se por um lado a rede hoteleira e a administração do Santuário não esperam um grande público, a Viação Cometa, uma das empresas responsáveis pelo transporte de passageiros que deixam a capital rumo à cidade do Vale do Paraíba, afirmou que "espera um crescimento de 40% no fluxo de passageiros com destino a Aparecida durante o feriado da Sexta-Feira Santa, comparado com o mesmo período do ano passado".

"Entre 15 e 17 de abril, a empresa implementará horários extras para atender a demanda, principalmente na parte da manhã, turno de maior movimento de clientes", diz trecho do comunicado.