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Ovos e biscoitos personalizados entre apostas para a Páscoa em Cachoeiro

Com a proximidade da Semana Santa, confeiteiras investem em produtos diferenciados e aceleram trabalho para entregarem encomendas no prazo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 abr 2022 às 20:20

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 20:20

Confeiteiras de Cachoeiro apostam em ovos e biscoitos personalizados
Os biscoitos personalizados são uma nova aposta para a Páscoa Crédito: Diego Gomes
Com a proximidade da Páscoa, celebrada no próximo domingo (17), profissionais de confeitaria estão acelerando as encomendas. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, duas empreendedoras apostaram em ovos de chocolate e biscoitos personalizados para garantirem boas vendas, segundo apuração da TV Gazeta Sul.
A confeiteira Larissa Hermely já está preparando a entrega de encomendas que recebeu e o ritmo de trabalho é intenso, mesmo ela estando no final da gestação. “O bebê vai nascer justamente na semana da Páscoa. Eu tenho uma equipe maravilhosa que está me ajudando”, disse.
Na armazenagem dos ovos de chocolate, ele utiliza uma embalagem diferente para chamar a atenção dos clientes. No lugar do tradicional plástico colorido com laço, os produtos ficam na caixa com uma colher, os famosos ovos gourmet.
Confeiteiras de Cachoeiro apostam em ovos e biscoitos personalizados
Os ovos de chocolate da Larissa Hermely são colocados em uma caixa Crédito: Diego Gomes

EXPECTATIVA PARA 2022

Para a Páscoa deste ano de 2022, a expectativa dos empreendedores é de que haja um aumento considerável nas vendas. Eles esperam vender o dobro do que conseguiram em 2021, ano muito afetado pela pandemia da Covid-19.
 “Temos expectativa de vender uns 300 ovos, e espero que Deus ajude que a gente consiga dar conta”, disse a confeiteira Larissa Hermely.
Confeiteiras de Cachoeiro apostam em ovos e biscoitos personalizados
Ovos de chocolate da confeiteira Larissa estão sendo preparados para serem entregues na semana da Páscoa Crédito: Diego Gomes

BISCOITOS PERSONALIZADOS

Para fugir do tradicional, outra aposta para a data comemorativa são os biscoitos personalizados da confeiteira Adalgiza Dutra. Segundo ela, a época da Páscoa é uma das melhores no faturamento dos biscoitos decorados.
"Meu biscoito é uma alternativa excelente ao chocolate, pois é lindo visualmente, além de gostoso. Nem todo mundo gosta ou pode comer chocolate"
Adalgiza Dutra - Confeiteira
Os biscoitos personalizados são preparados em formato de coelhinhos, ovos, cenouras e outros estilos. Adalgiza é advogada, mas foi no preparo dos biscoitos que ela encontrou sua verdadeira paixão, que também é uma forma de ganhar dinheiro.
Confeiteiras de Cachoeiro apostam em ovos e biscoitos personalizados
Os biscoitos personalizados da Adalgiza são feitos em diversos formatos e cores Crédito: Diego Gomes
A confeiteira incentiva quem também quer empreender. "Se você tem uma vontade, um desejo, vá e faça. Não fique só pensando no que pode acontecer se fizer alguma coisa. O principal é vencer a barreira e começar. Depois disso, segue que vai dar certo”, finalizou.

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