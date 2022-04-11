Ovos e biscoitos personalizados entre apostas para a Páscoa em Cachoeiro

Os biscoitos personalizados são uma nova aposta para a Páscoa Crédito: Diego Gomes

A confeiteira Larissa Hermely já está preparando a entrega de encomendas que recebeu e o ritmo de trabalho é intenso, mesmo ela estando no final da gestação. “O bebê vai nascer justamente na semana da Páscoa. Eu tenho uma equipe maravilhosa que está me ajudando”, disse.

Na armazenagem dos ovos de chocolate, ele utiliza uma embalagem diferente para chamar a atenção dos clientes. No lugar do tradicional plástico colorido com laço, os produtos ficam na caixa com uma colher, os famosos ovos gourmet.

Os ovos de chocolate da Larissa Hermely são colocados em uma caixa Crédito: Diego Gomes

EXPECTATIVA PARA 2022

Para a Páscoa deste ano de 2022, a expectativa dos empreendedores é de que haja um aumento considerável nas vendas. Eles esperam vender o dobro do que conseguiram em 2021, ano muito afetado pela pandemia da Covid-19.

“Temos expectativa de vender uns 300 ovos, e espero que Deus ajude que a gente consiga dar conta”, disse a confeiteira Larissa Hermely.

Ovos de chocolate da confeiteira Larissa estão sendo preparados para serem entregues na semana da Páscoa Crédito: Diego Gomes

BISCOITOS PERSONALIZADOS

Para fugir do tradicional, outra aposta para a data comemorativa são os biscoitos personalizados da confeiteira Adalgiza Dutra. Segundo ela, a época da Páscoa é uma das melhores no faturamento dos biscoitos decorados.

"Meu biscoito é uma alternativa excelente ao chocolate, pois é lindo visualmente, além de gostoso. Nem todo mundo gosta ou pode comer chocolate" Adalgiza Dutra - Confeiteira

Os biscoitos personalizados são preparados em formato de coelhinhos, ovos, cenouras e outros estilos. Adalgiza é advogada, mas foi no preparo dos biscoitos que ela encontrou sua verdadeira paixão, que também é uma forma de ganhar dinheiro.

Os biscoitos personalizados da Adalgiza são feitos em diversos formatos e cores Crédito: Diego Gomes