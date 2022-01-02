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Cruzeiro Costa Diadema

Anvisa vai apurar infrações sanitárias em festa em navio com surto de Covid

Segunda a agência, os fatos serão apurados e, "se constatada irregularidade, os responsáveis serão penalizados"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2022 às 16:06

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 16:06

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa ) disse, em comunicado divulgado neste domingo (2), que irá apurar a notícia de que uma festa de virada de ano com passageiros no cruzeiro Costa Diadema foi promovida mesmo com o surto de Covid-19 no navio. Apesar de a agência ter proibido atividades que não fossem essenciais, passageiros da embarcação participaram de uma festa na virada de 2021 para 2022.
Cruzeiro Costa Diadema registrou surto de Covid
Cruzeiro Costa Diadema registrou surto de Covid Crédito: Divulgação
Segunda a agência, os fatos serão apurados e, "se constatada irregularidade, os responsáveis serão penalizados". "Dentre as penas, estão multas e, até mesmo, a suspensão das atividades das embarcações".
A embarcação está atracada em Salvador em razão de casos de Covid-19 entre passageiros e tripulantes. O navio deverá chegar a Santos (SP) nesta segunda-feira (3). Ao menos 68 casos de covid foram confirmados no Costa Diadema.
Vídeos nas redes sociais mostraram pessoas aglomeradas, ouvindo música alta e usando roupas brancas, na noite de 31 de dezembro. Participantes da festa não estavam utilizando máscara, item de proteção contra o novo coronavírus. Os espumantes que estavam com os passageiros foram oferecidos pela empresa do navio para ser consumido dentro das cabines, segundo o jornal O Globo.
A reportagem entrou em contato com a Costa Crociere, responsável pela embarcação, mas ainda não obteve retorno sobre a festa realizada no navio. Em nota ao jornal O Estado de S. Paulo, a empresa disse ter lamentado que "um grupo minoritário não tenha respeitado tais indicações e regras".
A empresa completou relatando que, "desde a confirmação de casos positivos, reforçou as medidas preventivas a bordo, incluindo a suspensão das atividades de entretenimento e música em todas as áreas do navio".
Hoje, a Anvisa reafirmou que "as atividades das embarcações podem ser suspensas, por determinação da agência, em decorrência da identificação de riscos à saúde pública ou do descumprimento das normas sanitárias vigentes".
"A embarcação Costa Diadema está com as suas atividades não essenciais proibidas bordo, devendo ser cumpridos os protocolos sanitários de segurança no interior da embarcação até o desembarque de todos os viajantes", disse a agência em nota.

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