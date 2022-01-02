Anvisa vai apurar infrações sanitárias em festa em navio com surto de Covid

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa ) disse, em comunicado divulgado neste domingo (2), que irá apurar a notícia de que uma festa de virada de ano com passageiros no cruzeiro Costa Diadema foi promovida mesmo com o surto de Covid-19 no navio. Apesar de a agência ter proibido atividades que não fossem essenciais, passageiros da embarcação participaram de uma festa na virada de 2021 para 2022.

Cruzeiro Costa Diadema registrou surto de Covid Crédito: Divulgação

Segunda a agência, os fatos serão apurados e, "se constatada irregularidade, os responsáveis serão penalizados". "Dentre as penas, estão multas e, até mesmo, a suspensão das atividades das embarcações".

A embarcação está atracada em Salvador em razão de casos de Covid-19 entre passageiros e tripulantes. O navio deverá chegar a Santos (SP) nesta segunda-feira (3). Ao menos 68 casos de covid foram confirmados no Costa Diadema.

Vídeos nas redes sociais mostraram pessoas aglomeradas, ouvindo música alta e usando roupas brancas, na noite de 31 de dezembro. Participantes da festa não estavam utilizando máscara, item de proteção contra o novo coronavírus. Os espumantes que estavam com os passageiros foram oferecidos pela empresa do navio para ser consumido dentro das cabines, segundo o jornal O Globo.

A reportagem entrou em contato com a Costa Crociere, responsável pela embarcação, mas ainda não obteve retorno sobre a festa realizada no navio. Em nota ao jornal O Estado de S. Paulo, a empresa disse ter lamentado que "um grupo minoritário não tenha respeitado tais indicações e regras".

A empresa completou relatando que, "desde a confirmação de casos positivos, reforçou as medidas preventivas a bordo, incluindo a suspensão das atividades de entretenimento e música em todas as áreas do navio".

Hoje, a Anvisa reafirmou que "as atividades das embarcações podem ser suspensas, por determinação da agência, em decorrência da identificação de riscos à saúde pública ou do descumprimento das normas sanitárias vigentes".