Anvisa recebe pedido para estudo clínico no Brasil de vacina russa

Anvisa recebeu pedido de autorização para que sejam feitos estudos clínicos no país da vacina Sputnik V Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que recebeu, na noite desta terça-feira (29), pedido de autorização para que sejam feitos estudos clínicos no país da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo instituto Gamaleya, da Rússia.

A solicitação foi feita pelo laboratório União Química, que tem um acordo com o governo russo para produzir a vacina contra a Covid-19 no Brasil

Segundo a agência, o protocolo de pesquisa deve ser analisado em até 72h, meta estabelecida com base em avaliações de outros estudos.

O pedido envolve aval para a realização da última etapa de estudos da vacina, a chamada fase 3, quando são verificados dados de segurança e eficácia.

Em nota, a agência diz que realizou uma série de reuniões com o laboratório nas últimas semanas "para orientar e trocar informações sobre a formatação do pedido de estudo e conhecer a proposta de estudo".

Ainda não há informações sobre número de voluntários e locais em que a vacina será testada.

Além da Rússia, a vacina começou a ser aplicada na Argentina nesta terça-feira (29), em funcionários do sistema de saúde do país.