Anvisa nega autorização do Avifavir, antiviral russo contra Covid-19

Segundo a entidade, o fármaco não atendeu às expectativas quanto aos requisitos mínimos de eficácia e segurança. Crédito: Pixabay

Em decisão unânime da diretoria colegiada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou nesta terça-feira (22), a autorização para o uso emergencial do antiviral russo Favipiravir - registrado sob o nome comercial Avifavir - para o tratamento da Covid-19. Segundo a entidade, o fármaco não atendeu às expectativas quanto aos requisitos mínimos de eficácia e segurança.

"A decisão da Anvisa é fundamentada e sustentada em uma avaliação técnica que se orienta pela ponderação dos potenciais benefícios para a saúde pública em comparação aos eventuais riscos sanitários decorrentes do uso do medicamento em avaliação", informou a agência em comunicado oficial.

O fármaco é produzido pelas empresas russas API Technologies e Chemical Diversity Research Institute, e o pedido de registro junto à Anvisa foi feito pelo Instituto Vital Brazil. Até o momento, nenhuma agência regulatória do mundo aprovou o Avifavir para o tratamento da Covid-19.