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Tratamento da Covid

Anvisa nega autorização do Avifavir, antiviral russo contra Covid-19

Agência Nacional de Vigilância Sanitária  diz que medicamento não atende requisitos mínimos de segurança e eficácia no contexto do uso emergencial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2021 às 15:17

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 15:17

Remédio, cloroquina
Segundo a entidade, o fármaco não atendeu às expectativas quanto aos requisitos mínimos de eficácia e segurança. Crédito: Pixabay
Em decisão unânime da diretoria colegiada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou nesta terça-feira (22), a autorização para o uso emergencial do antiviral russo Favipiravir - registrado sob o nome comercial Avifavir - para o tratamento da Covid-19. Segundo a entidade, o fármaco não atendeu às expectativas quanto aos requisitos mínimos de eficácia e segurança.
"A decisão da Anvisa é fundamentada e sustentada em uma avaliação técnica que se orienta pela ponderação dos potenciais benefícios para a saúde pública em comparação aos eventuais riscos sanitários decorrentes do uso do medicamento em avaliação", informou a agência em comunicado oficial.
O fármaco é produzido pelas empresas russas API Technologies e Chemical Diversity Research Institute, e o pedido de registro junto à Anvisa foi feito pelo Instituto Vital Brazil. Até o momento, nenhuma agência regulatória do mundo aprovou o Avifavir para o tratamento da Covid-19.
No Brasil, já possuem indicação para o tratamento da doença o fármaco Rendesivir e duas associações de anticorpos monoclonais, formadas pelo casirivimabe com o imdevimabe e pelo banlanivimabe com o etesevimabe.

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