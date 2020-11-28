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Pandemia

Anvisa fará análise parcial de dados de vacina da Janssen contra Covid-19

Empresa entrou em um processo chamado de submissão contínua; é a quarta a iniciar envio dados para futuro registro de vacina

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 18:14
Vacina contra Covid-19
Diversas vacinas contra Covid-19 estão em fase adiantada de testes Crédito: Fernando Shiminaicela/ Pixabay
A Anvisa informou na noite desta sexta-feira (27) que começará a analisar dados de uma vacina em desenvolvimento pela Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, contra a Covid-19.
A medida ocorre após a empresa entrar em um processo chamado de "submissão contínua", criado para permitir o compartilhamento prévio de documentos por empresas à frente de estudos de vacinas. O objetivo é agilizar a análise de um futuro registro dos imunizantes no país.
Na prática, a Janssen passará a enviar, por etapas, resultados de estudos que envolvem a vacina, atualmente na terceira fase de testes clínicos.
Em nota, a Anvisa diz que o laboratório já enviou um primeiro pacote de dados referentes à qualidade da vacina. Pelas regras atuais, a agência terá 20 dias para fazer a análise.
Para obter o registro da vacina, aval necessário para que o imunizante seja ofertado, a empresa ainda terá que enviar dados de segurança e eficácia e fazer um pedido formal para oferta no mercado.

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Segundo a Anvisa, a Janssen é quarto laboratório a enviar dados por submissão contínua para vacina Covid-19. Os outros são a Astrazeneca, que pesquisa uma vacina em conjunto com a Universidade de Oxford, o Butantan, que tem uma parceria com a empresa chinesa Sinovac e a farmacêutica Pfizer, que tem uma parceria com a BioNTech.
Com a medida, "todos os laboratórios com pesquisa de vacinas em andamento no Brasil já iniciaram o envio de dados", informa a Anvisa.

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