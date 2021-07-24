Anvisa encerra pedido de uso emergencial da Covaxin

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste sábado (24), que sua diretoria colegiada decidiu por unanimidade encerrar o processo que tratava da autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, da vacina indiana Covaxin. A decisão foi tomada após a agência ter sido comunicada pela farmacêutica indiana, Bharat Biotech, fabricante do imunizante de que a empresa brasileira Precisa Medicamentos não tem mais autorização para representá-la no Brasil.

De acordo com a Anvisa, o processo será encerrado, sem a avaliação de mérito do pedido de autorização temporária. A solicitação havia sido protocolada pela Precisa em 29 de junho - mesmo dia em que o contrato de compra foi suspenso pelo Ministério da Saúde, após recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU).

A pasta fechou contrato em 25 de fevereiro para comprar 20 milhões de doses por R$ 1,6 bilhão. A Covaxin é a vacina mais cara adquirida pela Saúde até o momento. A compra é investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela CGU, pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Nesta sexta-feira, a Bharat anunciou a rescisão de seu acordo com a Precisa. No comunicado, a farmacêutica indiana levantou suspeita de fraude em dois documentos entregues pela empresa brasileira ao Ministério da Saúde como parte da compra da vacina A Precisa nega que tenha elaborado as duas cartas com indícios de fraude.

Em nota, a Anvisa informou que a diretoria colegiada da agência aplicou, ao caso, o inciso I do artigo 9º da Lei 9.784/99. Ou seja, a perda de legitimidade da Precisa para atuar como interessada no processo.

A decisão da Anvisa, deste sábado, se refere apenas ao pedido de uso emergencial da Covaxin protocolado pela Precisa. Na sexta-feira, a Anvisa suspendeu, como medida cautelar, os estudos clínicos do imunizante no País. A aplicação da vacina em voluntários brasileiros não chegou a acontecer, segundo a agência.

A diretora Meiruze Freitas, relatora do processo que pedia o uso emergencial, destacou no voto que "o rompimento da relação comercial entre as empresas, bem como a decadência de requisito fundamental para a Autorização de Uso Emergencial implica em impedimento da manutenção e continuidade da avaliação do pedido"